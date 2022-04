A sus 48, Gaby Spanic presume envidiable figura con un vestido de Mitzy

Tras su participación en "Corazón Guerrero" (2022), la nueva telenovela de Televisa, la actriz Gaby Spanic presume de su envidiable figura a sus 48 años, luego de posar con un vestido pegadito y brilloso color verde pasto, creación del diseñador mexicano Mitzy.

La venezolana utilizó su cuenta de Instagram para desear la continuación de una excelente semana a sus fanáticos, luego de escribir una oración con la que no queda duda de su fe en Dios y de todo lo que anhela para sus semejantes, empezando por su vida.

No obstante, tras dejar la imagen de Fedora Montelongo atrás, una mujer rubia, despampanante y empoderada -aunque sola- en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021), Gaby Spanic retomó su nuevo look con el que regresó a trabajar con Salvador Mejía, luego de más de dos décadas de haber hecho "La Usurpadora" (1998) y apareció como Elisa Corso Vda. de Sánchez, al mismo tiempo que mostraba su envidiable y esbelta figura:

Sin embargo, en combinación con el furor que la venezolana ha generado e Instagram, tras su pose, ha escrito un largo mensaje: "Hola buenos días mis ángeles! Estamos a mitad de semana! Hoy tendrás una excelente noticia! Ten fe, ten esperanza! Sigue avanzando! Con la espada del espíritu! Lo externo se desvanece, pero lo que no se ve es eterno! Ora, comunícate con Dios! Él te dará esa respuesta espiritual que tanto anhelas!".

"Descubre ese mundo infinito, que es solo tuyo y nadie te quitará! Escucha en silencio la voz del supremo! Ese mundo intangible, para que todo lo que sueñas llegue a ti de una manera perfecta! Sumérgete de esa agua que te da vida! Recuerda que tu nombre ya está tatuado en las manos del señor! Libra tu batalla espiritual, eres un guerrero que Dios moldea día con día!".

"Para hacer realidad tu proyecto de vida! Camina en el el espíritu y verás el plan divino en todo lo qué haces! Corónate con la gracia y misericordia de Dios! Llénate de esa paz que traspasa cualquier entendimiento! No existen dudas ni temores! No existe condenación con los que estamos con Nuestro señor Jesús! Tu desierto hoy se terminó! Gracias señor por cedernos la victoria!".

"Pon tu mirada en las cosas de arriba! Sumérgete en esa realidad, estás sentado en el trono celestial con tu padre! Eres de gran valor para Dios! Ten confianza en la santidad del supremo, nadie es superior a El! Dios habita en ti! No sueltes el el escudo de la fe! Y toma el yelmo de la salvación! Gracias señor por bendecirnos! Cristo en nosotros somos victoria! Foto @juanjoalonsofotografia Vestido @mitzyofficial_".

Y tras una imagen más pura y fresca de su persona, Gaby Spanic ha despertado la admiración de sus seguidores una vez más; pues la fanpage (página de fans) de la telenovela "Como Tú Ninguna" (1995), le regaló una tercia de corazones verdes que hacen juego con su vestido.

Mientras que alguien más le escribió: "Que palabras tan hermosas llenas de tanta sabiduría y aliento para avanzar, gracias @gabyspanictv, eres y siempre serás un avance en mi vida. Gracias por tanto que me enseñas sobre la vida".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!