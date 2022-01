A sus 40 años, Cecilia Galliano presume silueta de quinceañera con colorido bañador

Desde hace unos días, la sexy conductora de televisión y actriz, Cecilia Galliano se encuentra disfrutand de unas merecidas vacaciones en su natal Argnetina, lugar donde ha aprovechado el intenso calor para presumir su silueta en un colorido bañador y con el que dejó claro que a sus 40 años sigue conservando un cuerpo de quienceañera.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Cecilia Galliano divulgó un par de fotografías en las que deja al descubierto su perfecta figura mientras luce un colorido bañador de dos piezas con colores morado, azul, naranja, amarillo y blanco, prenda con la que dejó claro que los años no pasan por ella y que sigue conservando su silueta de quinceañera.

En una primer imagen la actriz de La Desalmada aparece recostada mientras enfoca la cámara de su celular en su rostro. Mientras que en la segunda fotografía, la también modelo en una toma más abierta y de espaldas hacía la cámara, dejando a la vista su diminuta cintura y su voluminosa retaguardia.

Por si no fuera suficiente en una tercera imagen, Cecilia Galliano aparece al filo de una piscina dejando ver más de cerca su sorprendente anatomía mientras se deja consentir por los rayos del sol y demostrando que a sus 40 años no le pide nada a una quinceañera.

"Semana histórica de calor en Argentina. #noseaguanta", fue el mensaje que la conductora acompañó las espectaculares imágenes en las que deja poco a la imaginación, y que por supuesto no pasó desapercibido entre sus dos más de dos millones de seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de piropos.

"Ceci estas muy hermosa", "Cuerpazo y guapota", "Que dicha la de mis ojos que pueden apreciar tu hermosura muñeca", "Grandota le pedí a los reyes magos que te trajera para mi", "Que bella mamacita sexy", "hermosa escultural cuerpo candente eres pura candela", "Que monumento de mujer", "Como los buenos vinos", fueron algunos de los piropos que Cecilia Galliano recibió por parte de sus fans.

Personalidades del medio del espectáculo como Maribel Guardia, Mariana Seoane y el cantante Jorge Medina, también se sumaron a la ola de piropos que la ex de Sebastián Rulli recibió en dicha publicación. "Niña te vas a quemar", escribió Maribel. Mientras que Mariana Seoane le puso "Potraaaaaa", palabra que acompañó con unos emojis de fuego y uno de corazón. Por su parte, el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón escribió: "Grandotaaa pa´que me pegue".

