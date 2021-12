A punto de meterse a la piscina, Daniella Chávez se muestra al natural

Hace un par de años, cuando la modelo Daniella Chávez empezaba a hacer de las suyas en las redes sociales, se mostró al natural y sin nada de nada a punto de meterse a la piscina; pues la chilena de entonces 33 años aproximadamente conquistaba la web dejándose ver como Dios la trajo al mundo.

Muchas de las postales que la también empresaria ha compartido en redes sociales, también han sido replicadas por decenas de páginas de fans, quienes se han encargado de dedicar perfiles enteros a la chilena de hoy 36 años de edad.

No obstante, su belleza y cuerpazo, son sus dos armas más grandes de seducción, por las que ha causado revuelo en la web tras posar entre micro prendas, transparencis y reveladores outfits.

Durante el 2018, empezaron a circular dos postales en las que se le ve luciéndose ante la cámara, posando completamente sin ropa, y a punto de tocar el agua de la piscina, pues la chilena se proponía a deleitar a más de uno, tomando un baño en la piscina.

Las postales han quedado para la historia y en la cuenta @daniellachavez_fansmundial se pueden ver posteadas las instantáneas en cuestión; en la descripción de una de éstas, se lee: "La Más Bella y Sensual del mundo @daniellachavezofficial".

"Mamá mía", "Niiiice", "FABULOSA SEXY IMPRESIONANTE A VENUS EN EL MAR DIVINO", "Hermosa chilena", son algunos de los fogosos comentarios subidos de tono que se leen en dicha publicación; y un fan turno, se preocupó por la salud de la modelo: "Böyle gezinirsen üsütürsün vallah" (Si caminas así, te resfriarás).

"Muy ricaaa mmmm te besaría todo tu cuerpecito completo", "Eres una mujer muy sexy y hermosa", "¿Puedo mirar estas fotos? Necesito un cubo de baba", "Hermoso estilo y que calidad de mujer, saludos hermosa", son mensajes que se leen en la publicación.

Mientras tanto, aquí puedes disfrutar de Daniella Chávez en esta sexy postal en ajustado overol de mezclilla, top blanco y tacones:

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!