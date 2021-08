A punto de cumplir 70 años, Laura Bozzo deleita con bailecito y en bikini animal print

A escasos días de celebrar su cumpleaños, la conductora de televisión peruana, Laura Bozzo, adelantó el festejo y de una manera muy sensual le dio la bienvenida a un año más de vida. La conocida Aboga de los pobres deleitó a sus fieles admiradores de las redes sociales con tremendo bailecito a ritmo de ‘Cali Pachanguero’ y en un bikini animal print.

Fue a través de su perfil de Instagram que Laura Bozzo se mostró completamente feliz al celebrar el mes de su cumpleaños, en el que llegará a los 70 años. En un traje de baño de una laursola pieza en color dorado, mientras saca sus dotes de canto con la canción A quién le Importa de Thalía, fue que la presentadora de televisión inició el festejo de su cumpleaños no sin antes felicitar a su amiga, Andrea Escalona.

"Feliz día @andy_escalona te quiero voy volando al dentista para que me saquen una raíz pero no quería dejar de mandarles bendiciones ?ando feliz celebro todo el mes mi cumple", escribió la conductora de Laura sin Censura al pie del video en el que se le ve luciendo el bikini con el que resalta su figura.

Sin embargo, no fue todo, ya que la creadora de la frase "Que pase el desgraciado", reafirmó que ama su edad y que a ella le importa un bledo que la critiquen. "Nunca tuve complejos y no se dejen jamás que las hagan sentir menos por su edad, somos poderosas y a cualquier edad cumplimos nuestros sueños", escribió.

Posteriormente, Laura Bozzo utilizó de nueva cuenta su Instagram para ahora lucir un bikini animal print y unos tacones negros. A ritmo de ‘Cali Pachanguero’, la presentadora no sólo sacó sus dotes de canto si no también de baile, pues sacó sus mejores pasos con tremendo bailecito con el que dejó atónitos a sus 637 mil seguidores de dicha red social.

La peruana aprovechó para compartir un mensaje de aceptación. "A días de cumplir 70 años este es mi mensaje, nunca se sientan menos por la edad es solo un número podemos cumplí nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver qu todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor me han robado todo pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr, arriba las mujeres", expresó Bozzo.Pese a que la mayoría de los comentarios resaltaron la actitud positiva de la conductora, no faltaron los ataques de la famosa por su físico. “Pues para tener 70 años está increíble”, “cumplir no es símbolo de vejez”, “Colombia te quiere, eres fabulosa”, “no es la edad es la actitud”, “luces muy joven”, “maravillosa” e “inspiras admiración y respeto”.

Sin embargo, el video fue retomado por otros perfiles de Instagram en donde Laura Bozzo fue severamente atacada como por ejemplo en el del programa de Suelta la Sopa.

“No se que esta más jo.di.do 1su parado 2 sus medias con traje de baño 3 sus zapatos”, “Q pena ver eso”, “

Eso si es un garabato”, “Y esta caravela se escapó del cementerio”, “Jesús Santísima y que animal es ese”, “Ay no que pena por ella”.

Aunque también hubo quienes no dudaron en defender a la famosa por su actitud positiva ante la vida. “ Vivan y dejen vivir, ella esta en la libertad de ponerse lo que quiera como quiera, con todo esto de la pandemia no sabemos que va a pasar asi que a disfrutar la vida que Dios nos dio”, “ Simplemente toda una mujer q se respeta” “Si bien hay que ubicarse pero……. Si ella es feliz con su cuerpo y con su vida, BRAVO POR ELLA‼️‼️ no la debemos criticar tanto”.

Hasta el momento, ambos videos de Laura Bozzo ya superan las 100 mil reproducciones y el número sigue aumentando así como las reacciones en la publicaicón.

