A medio vestir, Demi Rose sigue demostrando que es una reina

Más atractiva que nunca, lució la modelo Demi Rose, al demostrar que con mucha o poca ropa, sigue siendo una reina de belleza a nivel internacional; pues su exquisita figura y ese rostro angelical, la han posicionado como una de las favoritas de los internautas alrededor del mundo.

En su última publicación de su cuenta oficial de Instagram, Demi Rose ha vuelto a dejar con la boca abierta y un buen sabor de boca, a sus más de 16 millones de fanáticos al verla a medio vestir y con un look diferente, pues la británica optó esta vez por hacerse un fleco como de quinceañera, lo que sin duda alguna, ha enamorado a muchos.

En la postal, Demi aparece posando de perfil y tapando sus encantos traseros con un pareo sencillo pero elegante, pues es de color beige que combinó a la perfección con un par de sandalias de tacón del mismo tono. Sin embargo, de prendas serían todas las que usó, pues su busto, lo dejó al descubierto, aunque no dejó ver nada en esta ocasión ya que los tapó con su brazo.

"Take you to another world, if you, @prettylittlething" (Llevarte a otro mundo, si tú, @prettylittlething), escribió la británica al pie de la fabulosa postal en la que luce a medio vestir.