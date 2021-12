A la orilla del mar, Angelique Boyer y Sebastián Rulli gritan su amor en bikinazo

Los últimos días han sido de ensueño para Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes han aprovechado para cerrar el año muy relajados desde playas al Noroeste de México y a la orilla del mar, también han gritado su amor en bikinazo, particularmente, la actriz de origen francés.

Pues luego de descansar un poco de los foros de televisión y otros viajes que hicieron este último semestre el 2021, Angelique Boyer y Sebastián Rulli decidieron pasar los últimos días del año en Baja California Sur y en algunas de sus playas como Todos Santos, desde donde se han dejado ver luciendo cuerpazo con los obligados outfits playeros.

Por su parte, Sebastián Rulli, ha dado cuenta de sus marcados pectorales luciendo sólo un short de playa, mientras que Angelique Boyer no ha reparado en lucir su exquisita figura con sus bikinis más encantadores, mismos que mostró a sus fanáticos, días antes de emprender el vuelo hacia la playa, a través de sus historias de Instagram.

Y a dos días se finalizar este 2021 que ha sido de grandes satisfacciones para ambos en el terreno profesional, y en el que ya han cumplido sus primeros siete años juntos como pareja (el pasado 23 de septiembre), los protagonistas de su cuarto proyecto juntos como la pareja estelar en "Vencer el Pasado" -producida por Rosy Ocampo para Televisa-, siguen enamorando a sus fanáticos.

"¡Nos encontramos! despiertas en mí el amor más placentero. Te amo @sebastianrulli. Gracias por capturar tantos momentos increíbles @nickinthematrix", se lee la declaración y confirmación de amor que la actriz de 33 años siente por su pareja, el argentino de 46.

Pues fue con una serie de fotografías de lejos y de cerca, que ambos se dejaron capturar por su amigo de origen italiano Niccoló de Zambiasi, con quien siempre comparten los momentos más divertidos entre amigos. Y es que, fue con una decena de postales, que la pareja más estable de espectáculo, aprovechó para lucir sus figuras fitness, como si la playa fuera para ellos solos.

A la publicación de Angelique Boyer, han reaccionado decenas de famosos como Fabiola Delgado -quien interpreta a la villana Soraya Montenegro en el remake de "Los ricos también lloran" al lado de Sebastián Rulli que saldrá al aire en febrero de 2022-, así como Jessica Coch y Sandra Echeverría quienes admiran a la pareja.

Yanet García con sus caritas de ojos de amor, el propio Nick quien escribió: "Los amo con todo mi corazón", Esmeralda Ugalde que manifestó su cariño con emojis, Yeimi Osorio que ha expresado: "Que el Universo les bendiga siempre!!", o los fanáticos que han enviado su cariño a la pareja de famosos, son los comentarios que se leen a primera vista a partir de la publicación de Boyer. Al momentos, son más de 407 mil seguidores los que le han regalado un corazón rojo y se pueden leer más de 1,620 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!