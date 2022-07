A esto asciende la cuantiosa fortuna de la modelo británica Demi Rose

Sin duda, en los últimos dos años, la fama de la modelo británica Demi Rose ha crecido como la espuma, pues desde que decidió dedicase al modelaje a sus 18 años, al día de hoy, no sólo ha ganado fama, sino que su fortuna asciende a una cuantiosa cantidad, incluso, como embajadora de la firma Pretty Little Thing.

Y es que, su belleza como principal arma de seducción y la sensualidad que proyecta en cada fotografía que comparte en redes sociales como su cuenta de Instagram, la han colocado como una de las modelos más codiciadas de la web y como una de las celebridades más afamadas de su natal Reino Unido.

Demi Rose, quien además de tener raíces británicas, también tiene sangre latina por ser de ascendencia colombiana, nació un 27 de marzo de 1995 -actualmente tiene 27 años de edad-, y además de brillar como oro en las redes sociales, también ha trabajado para firmas de renombre y ha hecho portadas de revista como "Sixteen" en 2016, "M! Magazine" y "WorldStar HipHop" y desfilado en la semana de la moda de Miami; y por si fuera poco, la belleza que posee la ha llevado a participar en varios videos musicales.

Birmingham, Reino Unido, es su tierra natal; sin embargo, la hija de Barrie Mawby y Christine Mawby también tiene ascendencia colombiana. Otro dato que muy pocos conocen es que habla Español y en sus años escolares, tras terminar la secundaria, obtuvo una Licenciatura en Salud y Belleza. Además, tuvo estudios de modelaje en instituciones como John Willmott School y el Walsall College. Fue llamada la Selena Gomez de Inglaterra gracias a su parecido físico con la actriz estadounidense.

Cuando tenía 18 años (en 2013 aproximadamente), Demi Rose abrió su cuenta de Instagram con la que de inmediato empezó a llamar la atención de miles de varias agencias de modelos. Su trabajo como modelo comenzaría cuando fue contactada por una de esas agencias a tan sólo 24 horas de haber incursionado en las redes sociales. No obstante, aunque en la actualidad es una de las modelos más famosas de Reino Unido, la guapa modelo no está libre de escándalos.

A temprana edad, Demi Rose formó parte del grupo Tazâs Angels, agencia que albergaba un grupo de mujeres de gran belleza y popularidad en las redes sociales que eran contratadas para amenizar eventos especiales y clubes nocturnos. La carrera de la británica y de las demás chicas iría bien, hasta que en 2016, la agencia fue señalada de brindar otro tipo de servicios más íntimos.

Pero pese a este incidente en su carrera, no se vio afectada y al día de hoy, cuenta con casi 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que frecuentemente remueve fotografías y las cambia por otras, pues su stock no rebasa las 550 publicaciones.

Por otro lado, el Canal de YouTube Insta'Mix Biografia, ha revelado que la fortuna de Demi Rose, asciende a la cantidad de $146, 560.38 dólares, lo equivalente a 3 millones de MXP (pesos mexicanos), lo que ha logrado por ella misma, tras figurar como una de las modelos más preciadas de la web, no sólo en Instagram, sino en su página privada Only Fans.

La top model de raíces europeas ha protagonizado varias campañas importantes por todo el mundo cuyo sello característico es posar desde la geografía más paradisíaca del mundo como Bali o el Medio Oriente. Otras revistas para las que ha colaborado son FMH, Nueces y Zoo que la han hecho desfilar para OH Polly precisamente en la Semana de la Moda en Miami.

Aunque poco se sabe de su vida privada, en la web circula información sobre que Demi Rose se ha visto involucrada sentimentalmente con importantes figuras de la música y el deporte como James Rodríguez de quien se dice que es fan, y Tyga, pero sólo ha quedado en rumores. Además, ha participado en varios vídeos musicales con DJ Khaled y Chris Brown.

