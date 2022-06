A diferencia de Bárbara de Regil, Demi Rose presume su abdomen sin imperfecciones

Aunque la actriz Bárbara de Regil es una de las más envidiadas en México por conservar y presumir un cuerpo fitness, lo cierto es que también ha sido señalada porque aunque pareciera que sí, su cuerpo no es tan perfecto como se ve de buenas a primeras, pues la intérprete de "Rosario Tijeras", tiene algunas marcas en su abdomen y así lo presume con los más diminutos y reveladores bikinis.

No obstante, a diferencia de la celebridad mexicana, la modelo británica Demi Rose se puede dar el lujo de presumir su abdomen y todo su cuerpo sin ninguna imperfección. Y es que, pese al cuerpazo que tiene de reloj de arena, la top model de raíces europeas no muestra rutina de ejercicio alguna como lo hace muy a menudo Bárbara de Regil.

Incluso, mientras la actriz de 35 años de edad, que se ha ganado un protagónico en una nueva telenovela de Televisa junto a Matías Novoa como es el remake de "Tu o Nadie" que posiblemente se llamará "Cabo", vende sus clases de zumba, aerobics, pilates, cardio, etc., a sus seguidores de Instagram, Demi Rose quien sólo se dedica a disfrutar de la vida, deja todo ese tema guardado en un cajón.

Un abdomen fitness contra uno delineado

Pues es muy raro que Demi Rose se muestre en la lucha de lograr el cuerpo que tiene, como incluso lo deja ver así su colega chilena Daniella Chávez, quien de vez en cuando se deja ver desde el gym, platicando de sus experiencias con sus fans y haciéndoles ver qué conviene y qué no, para el cuerpo.

De hecho, lo más que ha mostrado a través de sus historias de su visitada cuenta de la red de la camarita en la que le siguen casi 20 millones de usuarios, se resume en sesiones con aparatos que le ayudan a mantener su figura delineada, tonificada y sin imperfección alguna, así como a estimular sus músculos.

Pero sin pena ni gloria, Bárbara de Regil, sacó su verdadero yo y sin escatimar, mostró su vientre marcado -además de por tanto ejercicio-, por las estrías que la han acompañado desde que se embarazó por primera vez hace muchos años:

"Saben, antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse… así que las tapaba con todoooo; maquillaje, blusas altas… me daba mucha pena que se vieran. Además cuando se veían me criticaban -qué asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve ETC. YO CREO QUE UN ANGELITO ME ILUMINÓ Y ME DIJO

'AMATE', así que dije BASTA de esconder lo que SOY Y SERÉ. Este es mi cuerpo Y LO AMO CON TODA MI ALMA. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara : Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)".

Y del otro lado del mundo, Demi Rose, la modelo de 27 años que ocupa un lugar privilegiado en las redes sociales, como una de las famosas más vistas gracias a su belleza, gracia ante la cámara y esa forma que tiene de cautivar a sus fanáticos, sólo se preguntaba desde Palm Springs en una reciente visita a Estados Unidos:

"Summer is that you?" (¿Verano eres tú?), cucando incluso a sus fanáticos, mientras se disponía a presumir todo lo que tiene y hacer que por lo menos 667,561 followers voltearan a verla y detuvieran su vista en ella dejándole sus reacciones y hasta el momento, casi 6,500 mensajes de admiración.

Sin embargo, aunque las dos celebridades tienen un público bien definido y son muy diferentes entre sí, ambas luchan día a día por mantener un lugar en las redes sociales, instrumentos por los que los famosos pueden tener un claro panorama de cuán aclamados son.

