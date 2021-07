A bordo de un lujoso yate, Jennifer Lopez celebra la vida junto a su nuevo amor

El día 24 de julio ¡inevitablemente llegó! y con éste, los 52 años de la cantante de talla internacional Jennifer Lopez, quien además de lucir como toda una diva presumiendo sus curvas en bikini, fue a bordo de un lujoso yate que celebró la vida junto a su nuevo amor.

Más contenta que nunca lució Jennifer Lopez, quien modeló para la cámara sin preocupación alguna, luciendo su escultural figura con un bikini en tonos rosa fucsia y amarillo, una bata de playa con estampado de flores en colores brillantes y el outfit playero lo complementó con un par de alpargatas rosadas - y para no perder el porte, de tacón alto-.

Sin embargo, luego de compartir una serie de fotos en la que se le ve posando con dicho bikini, Jennifer Lopez sorprendió al mundo con una postal que confirma lo que ya se venía demostrando desde hace algunas semanas, en la que aparece con el actor de cine estadounidense Ben Affleck, su amor de hace 17 años y con quien recientemente retomó su romance y confirmando de manera oficial su relación que selló con un romántico beso.

"What it do… heart, Photo: @lacarba" (Qué hace... corazón Foto: @lacarba) Escribió JLo en su primera publicación en la que se le ve guapísima y por la que ha sido felicitada por millones de fanáticos en el mundo y decenas de famosos entre los que destacan Kim Kardashian, Lenny Kravitz, Chris Appleton, Mario Lopez de "Salvados por la Campana", Prince Royce, Tracy Anderson, entre otros.

En una segunda publicación de 'la Diva del Bronx', parece mostrando al mundo que a sus 52, pareciera que los años no pasan por ella: "It’s my birthday 5 2… what it do…" se lee en la descripción, en la que puso tres corazones (rojo, naranja y amarillo) en la que se le escucha decir: "Fifti two!", siendo captada por ¿Ben Affleck?; todo parece indicar que sí, luego del tremendo beso de cumpleaños que recibió la también empresaria, además de escuchar su posible voz en el clip.

Las imágenes de la pareja circulan inevitablemente en las redes sociales, en las que se les etiqueta a ambos para confirmarles que su romance no es un secreto para nadie y que sus millones de fans, están felices de ver a 'la Diva del Bronx', retomando su vida sentimental, luego de la ruptura con Alex Rodríguez.

A bordo de un lujoso yate, Jennifer Lopez celebra la vida junto a su nuevo amor. Foto: Instagram Jennifer Lopez

Las publicaciones de JLo se han visto inundadas de mensajes de felicitación, pues indiscutiblemente, es una figura de talla internacional. El actor Leslie Jordan, escribió: "I want to look like you when I’m 52" (Quiero parecerme a ti cuando tenga 52), por su parte Chris Appleton expresó: "More more….. I’m sitting here like... living your best life JLo" (Más más ... Estoy sentado aquí... viviendo tu mejor vida JLo"

Al momento, Jennifer Lopez ha logrado impactar a todo el mundo con este par de publicaciones, con millones de likes y miles de comentarios en ambas; aquí el vídeo del cumpleaños de la cantante:

