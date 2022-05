A Yalitza Aparicio ya le gustó presumir cuerpazo en bañador; posa en nueva foto

Aunque en una pasada publicación en redes sociales la protagonista de la película Roma, Yalitza Aparicio, había manifestado que le daba mucha pena compartir imágenes en las que posa muy sexy en traje de baño, tal parece que la famosa dejó de lado la vergüenza y posó de nuevo en una foto donde presumió su cuerpazo en un bañador .

En unos recientes días, la estrella de televisión presumió a sus más de dos millones de seguidores de Instagram que se encontraba disfrutando de las playas de su natal tierra, Oaxaca, en compañía de algunas amigas, paradisíaco lugar en el que no dudó en exhibir el cuerpazo que se carga a sus 28 años en una nueva foto.

"Paz", fue el mensaje con el que la actriz nominada al Oscar acompañó un par de fotografías en las que aparece acompañada de sus amigas sobre unas rocas viendo hacía el mar y con las que confirma que ya le gustó posar en bañador y dejar a la vista su cuerpazo.

"Sé feliz siempre, Yalitza. Te amamos", "¡Qué bonita eres!", "La más bonita", "Están hermosas chicas", "Que bella, cuando tendre el honor de hacerle una sesion de fotografía","Que bello es oaxaca y sus mujeres hermosas ", "Eres muy muy hermosa!!", "Ya estás poniendote fit ehhh", "simplemente hermosa", son algunos de los piropos que Yalitza Aparicio recibió en la publicación.

Previo a estás imágenes en donde dejó ver de más cerca el cuerpazo que tiene, la intérprete de Cleo en la película Roma de Alfonso Cuáron, ya había publicado otras instantáneas en las que aparece también en bañador y en la que escribió un importante de amor propio, además de resaltar con orgullo sus raíces.

"Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen ...pero siempre hablo de amor propio..y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. #amorpropio PD. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer", indicó Aparicio.

Cabe mencionar que tras el éxito debut en Roma, actualmente Yalitza Aparicio regresó a la actuación para protagonizar la serie 'Midnight Family de Joaquín Cosío, primera serie de Apple TV en español.

