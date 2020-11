A Magda Rodríguez le hicieron brujería; asegura vidente

A 16 días de la muerte de la productora de Hoy y Guerreros 2002, Magda Rodríguez siguen surgiendo versiones sobre cuál fue la causa de su muerte. Pese a que se reveló que la mamá de Andrea Escalona había muerto debido a un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo, hay quienes aseguran que no fue así.

Tal es el caso de Jorge Clarividente, quien asegura que a Magda Rodríguez no murió de lo que dice el informe médico, pues revela que a la productora le hicieron brujería. Fue durante una entrevista para la revista TV Notas que el vidente aseguró que Magda fue víctima de personas malvadas que se dedican a hacer brujería.

Jorge Clarividente aseguró que en varias ocasiones intentó contactarse con Magda para advertirle del trabajo que le estaban haciendo pero nunca lo logro, pues debido a lo exitosa que era, a su alrededor había muchas personas envidiosas que le deseaban mal.

“En realidad, Magda creció mucho en los últimos años, desde Enamorándonos, el cual produjo estando en TV Azteca. Lo que pocos saben es que luego de su cambio a Televisa, dejó a muchos ardidos allá y a su llegada a San Ángel también generó algunas envidias al verla triunfar y seguir creciendo como lo venía haciendo, pues tenía más de un proyecto”, dijo a la revista.

Clarividente reiteró que su éxito fue lo que provocó la envidia de muchos, personas muy metidas en la santería y la brujería, pues se le hace increíble que alguien pueda morir de la noche a la mañana, sin tener ningún problema de salud o sin haber tenido síntomas que alertaran su estado de salud.

“En su círculo de amistades había muchas personas que estaban muy metidas en la santería y la brujería, por ello creo que alguien le hizo un trabajo, pues su muerte es incomprensible. Sí, es que no es normal que alguien reviente por dentro como le sucedió a ella, porque dicen que no hay ningún antecedente médico que pudiera advertir que ya tenía síntomas de algo; ella se reventó por dentro ¡y eso no es normal!”, dijo.

Respecto a que si Magda tenía enemigos, el vidente aseguró que era normal que los tuviera, siendo ella tan exitosa. “Siendo una mujer tan exitosa, claro que tenía enemigos. Creo que quien le hizo esto fue por envidia y sobre todo por un tema de dinero, porque por ahí hay una persona que le debía mucho”.

