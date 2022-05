A Erika Buenfil le valen las críticas y presume movimientos a ritmo de Ella Quiere Hmm..Haa

Erika Buenfil no sólo es una de las actrices que más ha destacado en el mundo de las telenovelas, sino que desde hace más de dos años la artista de 58 años se apoderó de TikTok ganándose el título de reina en dicha plataforma en donde explota al máximo su creatividad para hacer reír a sus millones de seguidores.Recientemente la famosa sorprendió al presumir sus movimientos a ritmo de Ella Quiere Hmm..Haa, dejando ver que las críticas le valen,

Tras deslumbrar a sus millones de seguidores de las redes sociales con su radical cambio de look con el que se veía como una veinteañera, fue que ahora Erika Buenfil cautivo con sus movimientos de caderas al bailar Ella Quiere Hmm..Haa Leka El Poeta Ft. Mishelle "Master. Fue el maquillista de las estrellas, Victor Guadarrama, quien a través de su cuenta de TikTok presumió los dotes de baila de la famosa.

En el video que dura 15 segundos se ve a la estrella de televisión junto a Victor Guadarrama y otra estilista más, demostrando que el baile es lo suyo, dandóle un toque creativo a la coreografía que ejecutaron con el tema Ella Quiere Hmm..Haa Leka, como solo la actriz de Televisa lo sabe hacer.

¿Tú cuál serías, la demonia, la diabla y yo, el cártel de las babys", se escucha decir a la protagonista de telenovelas como Marisol, Amores Verdaderos y Vencer el pasado, previo a presumir sus movimientos de caderas. Como era de esperarse, los fanáticos de Erika Buenfll no taradaron en reaccionar y le pidieron a la famosa hacer más TikTok junto a los maquillistas.

Cabe mencionar que recientemente la artista de 58 años se hizo tendencia precisamente por someterse al drástico cambio de imagen hecho por Victor Guadarrama y durante el proceso de transformación que la hizo lucir más joven, los famosos se tomaron un tiempo para para deleitar a sus seguidores con el baile.

Por otro lado, Erika Buenfil también acaparó reflectores tras confesar que está abierta al amor tras varios años de estar soltera y dedicarse por completo a la crianza de su hijo Nicolás, pero ahora que él ya es una adolescente la famosa desea encontrar de nuevo el amor.

“Le digo (a Nicolás) ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voy a buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’”, contó la actriz durante en entrevista para el programa Hoy.

“Estoy muy bien, tengo el amor de mi hijo y amo mi trabajo, y la verdad que estoy plena, tengo muchos amigos que me quieren, y no he tenido el tiempo, y mejor dicho las ganas, a lo mejor soy egoísta en ese aspecto, o ya me da como temor, tal vez, a buscar una pareja, a lo mejor no me aguanta el ritmo”, detalló durante el matutino de Televisa.

