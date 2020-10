A David Zepeda sí le gustan los hombres, asegura Mhoni Vidente

Luego de que circulara en diversos medios de comunicación y redes sociales, que el galán de Televisa, David Zepeda, era gay, esto, supuestamente tras darse a conocer que había mantenido una relación de más de 10 años con el fallecido estilista, Daniel Urquiza, la psíquica cubana, Mhoni Vidente habló del tema.

De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa ‘Chisme No Like’, el protagonista de telenovelas era más que amigo de Urquiza e incluso señalaron durante una emisión del programa que los famosos pretendían llegar al altar este noviembre del 2020, sin embargo, Daniel Urquiza, se quitó la vida.

Tanto Beristai como Ceriani aseguraron que Zepeda era un hombre violento e incluso amenzaba a Urquiza para que no hablara públicamente de la relación que había entre ambos, por lo que los conductores aseguraron que el estilista estaría muy feliz por lo que iban a hacer.

“Daniel desde donde se encuentre va a estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación. No se lo permitía a cachetadas, ese era el motivo, siendo él tan hablador, que a todo mundo se le ponía, este era uno de los motivos porque Zepeda no le permitía hablar al respecto”, dijo Elisa.

Ante estas fuertes declaraciones y unas supuestas pruebas de unos mensajes entre Elisa y Daniel, David Zepeda se encuentra en el ojo del huracán, pese a que sólo ha utilizado sus redes sociales para mandar unas indirectas a lo que se dice de él.

Ante esto, Mhoni Vidente opinó del tema y aseguró que el actor de la telenovela Soy tu Dueña no es gay, sino bisexual, ya no solo ha tenido sus queveres con hombres sino que también con mujeres. Mhoni aseguró que las preferencias de Zepeda no era nada nuevo para ella, pues hace unos años dijo lo que ahora se especula del actor.

“Te das cuenta que es mucho el ruido que se da alrededor de David Zepeda es lo más deshonesto amor es amor y si veo que tiene una relación con un hombre y con una mujer, está en las dos relaciones ahorita constantemente", dijo la astróloga más famosa de México.

Muchas personas aseguran que David y Daniel eran pareja desde hace 10 años, entre ellas, el ex esposo de Liz Vega, Mauro Riveros, quien aseguró que el fue testigo de las constantes peleas entre los famosos.

Además, Elisa y Javier presetaron unos audios donde Mauro Riveros confirmó que él fue vecino del estilista por tres años. “Efectivamente, yo empecé a escuchar esas peleas de 2009 en adelante y supe que era una pareja gay, yo sin saber quiénes eran, solo sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes”, dijo.

