A Daniella Chávez le queda muy chiquito el bañador mientras toma el sol en la playa

La modelo chilena Daniella Chávez demostró que le queda muy chiquito el bañador mientras toma el sol en la playa de Miami Beach, la exclusiva zona de playas de Florida, donde vive. Pues la rubia, no escatimó y lució su outfit playero más diminuto que pueda tener.

Y es que, un bikini hecho de sólo hilos o tiras, fue el que esta vez modeló la chilena a sus 36 años, haciendo desvariar a sus seguidores, quienes no han parado de piropearla, luego de aparecer posando tan sexy, sentada y con el shortcito de mezclilla a medio poner.

Lo que dejó ver gran parte de su redondeada y perfecta retaguardia. Y la par, Daniella Chávez mostró su rostro de perfil (bien maquillado), adornado con un gorra verde y su cabellera rubia y rizada. Es sí, mostrando además su figura perfecta.

Y aunque algunas veces, Daniella Chávez ha posado con otros outfits muy chiquitos, esta vez, literalmente parece que le faltó tela al bañador que ¡casi no le cubrió nada!... Pero a decir verdad, ése es uno de los encantos por los que la también ex conductora de Televisa Deportes, ha ganado seguidores.

Y como siempre, la chilena pidió la opinión de los mismos tras preguntar: "Debo subir más fotos en B1kinis?", y las respuestas son claras: "Cuerpazo amiga" por parte de su colega Issa Vega o la carita con ojos de enamoramiento de la socialité estadounidense Khloé Kardashian.

Veronica Perasso dijo: "Pero mucha mami usted" y Erica Fett no se quedó atrás con más caritas con ojos de amor, además de un "QUEEN" (REINA), seguido de llamaradas de fuego y hasta un "Diosaaaaaaaaa".

Otro fanático que quiere seguir viendo el cuerpo de Daniella Chávez en bikini ha puesto: "¡Si, por favor!"; y al momento, se siguen viendo cientos de corazones rojos y los detalles que indican que hace soñar a sus fans tras esas fotografías.

La instantánea ha cobrado 135,519 corazones rojos y se pueden seguir leyendo un total de 2,000 comentarios llenos de admiración y repletos de halagos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!