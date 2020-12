¡ Eternamente bella !Mariana Seoane y su radical cambio de look

Desde hace varias semanas, la actriz y cantante, Mariana Seoane ha presumido en su cuenta de Instagram su nuevo cambio de look. Pese a que su tono de cabello es muy similiar al que estamos acostumbrada a verla, un café obscuro, ahora la podemos ver con el cabello más corto y con un fleco que cubre toda su frente.

Y aunque muchos aseguran que el fleco en la frente no le va nada bien, otros aseguran que se ve hermosa. La primer publicación en Instagram donde Mariana Seoane presume su nuevo look fue mientras convivía con un par de amigos a lo que la artista posteó: "Un placer compartir contigo mi @guillermo271 y tu hermosísima madre @lauratiradocabal una noche mágica e inolvidable! Love", escribió la actriz para acompañar la imagen.

Rápidamente los fans de la intérprete de Me equivoqué comenzaron a llenar la publicación de comentarios. “Guapísima con fleco amiga”, “ No me gusta ese look pero igual linda!!! ? Mariana”, "Con flequillo muy diferente”, “Con flequillo, que mujer tan guapa”, "Te ves mas hermosa sin fleco @laseoaneoficial", son algunos de los comentarios en las publicaciones.

En una segunda publicación, Mariana Seone posa junto a otros amigos, y en esta imagen su rostro se ve más de cerca y más claro. Hace un par de horas la actriz publicó una fotografía en la que felicita a un amigo y sale junto al ex RBD Christian Chávez.

Fue en el año de 1999 cuando Mariana Seoane obtuvo su primer protagónico junto a Mauricio Islas en Amor Gitano y en el 2003 protagonizó Rebeca. Luego de participar en telenovelas de Televisa, Venevisión y Fonovideo, finalmente en el 2016 firmó contrato de exclusividad con la cadena de televisión estadounidense, Telemundo, donde obtuvo el papel protagónico en la serie de El Chema.

Además la actriz tuvo la oportunidad de interpretar la canción que acompaña las apariciones de su personaje en la serie. De madre argentina y padre cubano-mexicano, Seoane debutó en 1995 como actriz en "Retrato de familia" y participó en telenovelas como "Canción de Amor" (1996) y "Pequeña Traviesa" (1997).

Su primer papel protagonista fue junto a Mauricio Islas en "Amor gitano" (1999), seguido por "Rebeca" (2003). En el 2006, la actriz fue invitada a aparecer junto a Jaime Camil en "La fea más bella", y obtuvo su primer rol como villana en "Tormenta en el paraíso" (2007) de Juan Osorio.

Fue la antagonista principal en "Por ella soy Eva" (2012) y actuó como antagonista en "La Tempestad" (2013) y "Hasta el fin del mundo" (2014), señaló a Efe.

