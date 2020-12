Ariel Miramontes, 'Albertano': No contagié a nadie a propósito

Depresión, ansiedad y angustia son emociones de las que Ariel Miramontes no ha estado exento de experimentar a lo largo de estos meses de pandemia. Pero para encontrar nuevamente su paz, el actor echó mano de los expertos, lo que también le sirvió para recuperarse tranquilamente de la Covid- 19, aunque solo presentó ligeros síntomas de fatiga.

"No te voy a mentir, soy un ser humano, y con esto de la pandemia, dos o tres veces sí me dieron bajones, una fue de mucha tristeza por la muerte de un amigo escritor de Televisa, esa noche la pasé muy mal. Otro día me dio un un bajón de estar pensando '¿qué va a pasar, hacia donde vamos a ir?', pero me sirvió muchísimo escuchar a expertos sobre cómo pasar estas situaciones que nos ponen más vulnerables", relató el artista. Añadió que parte de su estrés también fue por la incertidumbre de no saber si habría trabajo suficiente para el gremio artístico y esto, a la vez, le causaba preocupación por sus tres hijos.

Lee también: Andrés García revela secreto sobre la madre de Luis Miguel

"Yo era de los que me desesperaba sino estaba trabajando todo el tiempo, sentía que no estaba siendo productivo y que eso estaba mal porque con tres niños, pues mi lógica era que debería estar generando dinero. Pero esta situación me ha servido para aprender muchas cosas y quedármelas aún después de la pandemia. En este momento me siento feliz, disfruto de mis hijos, disfruto las pequeñas cosas y además, sigo trabajando y tengo varios proyectos en marcha", enfatizó. Tras dar positivo a Covid-19 y mantenerse aislado durante un mes, Miramontes, regresó este fin de de semana a Televisa para grabar un promocional de Navidad.

Y está a la espera de poder echar a andar un par de proyectos televisivos.El actor también contó al programa Hoy, que no se sintió señalado. "No, no me sentí señalado, aunque me señalaron, yo no me sentí señalado porque yo al igual que muchísimos mexicanos salí a trabajar a la calle y en ningún momento fue irresponsable, no he indo a ningún concierto", comentó.

"Si me llegaron a decir que que irresponsable era, e incluso yo en el teatro seguía todos los protocolos, insisto fui una víctima más de la enfermedad, pero mi conciencia está tranquila porque no cometí ninguna imprudencia", reafirmó.

El reto de hacer teatro en línea: El actor de 50 años, que ha hecho popular el personaje de Albertano, llegará a las pantallas con la puesta en escena A Oscuras Me Da Risa, donde comparte créditos con Ninel Conde, Raúl Araiza y José Luis Guarneros, entre otros artistas.

La cita es el próximo sábado 12 de diciembre a las 20:30 horas, tiempo de CDMX. "Este híbrido ha costado mucho trabajo, porque hay que encontrar un punto medio entre la televisión y el cine, pero sin que se pierda la magia del teatro, para que las personas que entren al streaming puedan disfrutar de la obra y no lo vean solo como una obra grabada. "Hacer teatro en línea implica también tener cámaras en varios ángulos, no sólo de frente, y esto quiere decir que también se requiere de un director de cámara, pero hay que adaptarnos mientas pasa el caos".

Además de formar parte del elenco, Miramontes funge como director de escena de esta puesta junto con Daniel Chávez. A Oscuras Me Da Risa será a través de la plataforma Cinépolis Klic. El costo por boleto es de 199 pesos, de venta en Ticketmaster.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ

Con información de Lorena Jiménez /Agencia Reforma