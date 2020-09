Zoraida Gómez muestra a su bebé por primera vez ¡a un día de nacido!

La actriz Zoraida Gómez acaba de convertirse en mamá de un hermoso niño y ya mostró las primeras imágenes del pequeño (que aún no tiene nombre) en sus historias de Instagram, en las que puede verse al nuevo miembro de la familia Torres Gómez, en los regazos tanto de Zoraida, como del nuevo papá Jorge Torres.

A penas el pasado 9 de septiembre, la actriz de "Rebelde", la telenovela, quien hacía unas horas se había convertido en mamá por primera vez, compartía la experiencia de lo que había pasado en las últimas horas de su embarazo y por supuesto, dar la noticia de que ya se había convertido en mamá en punto de las 6:00 de la mañana, por lo que aprovechó el momento para agradecer a su doctora, su pediatra y a su esposo Jorge Torres, por haberla estado apoyando en cada momento.

Sin embargo, la hermana del también actor Eleazar Gómez, hizo una advertencia en el mismo video, en el que hacía mención de que se iba a reservar un poco de tiempo al bebé para ella y su familia, por lo que no lo iba a enseñar tan rápido. No obstante, al parecer no quiso hacer esperar tanto tiempo a sus seguidores y a un día de haber nacido el pequeño integrante de la familia, ya publicó a través de sus historias las tiernas fotografías.

En la primera aparecen Zoraida con su bebé recostado boca bajo sobre su pecho en la que la actriz escribió: "MI MÁS GRANDE BENDICIÓN" con un emoji con ojos de corazón al final.

Así mismo, la intérprete de "Lola, érase una vez" publicó una segunda postal en la que el bebé aparece sobre el pecho de su papá, la cual Zoraida tituló: "Mis amores" en la que además se puede ver la huella del bebé recién nacido sobre la playera blanca del papá.

Pues a partir de que supo de su estado de gestación la actriz de teatro y televisión, siempre estuvo compartiendo con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, cada detalle y momento de su etapa a la espera de la llegada de su tierno bebé.

Y aunque Zoraida no ha compartido detalles como la talla y peso del pequeño, a manera de agradecimiento a sus seguidores quienes en todo momento le han brindado su apoyo y cariño, fue que les compartió las dos imágenes del bebé.

"Es como una forma de agradecimiento a mis seguidores, verdaderamente darles algo más, y creo que eso va a ser la recuperación de cuando uno acaba de ser mamá, contactar especialistas para que a ellos les funcione, va a ser un poquito de gratitud para todas estas personas que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria y en este maravilloso proceso", dijo la actriz de 35 años a Las Estrellas.

Y aunque las imágenes sólo pueden verse en sus historias de manera oficial, ya andan circulando por la web como parte de la admiración que su público le tiene a la actriz que siempre y en todo momento se ha portado de maravilla con sus seguidores, por lo que para recompensar su lealtad, compartirá en su perfil oficial, acompañada de expertos, consejos y experiencias del post parto y la maternidad.

