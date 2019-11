Yuya acusada de plagiar paleta de maquillaje

Yuya la influencer mexicana más seguida en redes sociales Instagram se ve envuelta en un tremendo problema, pues la acusan de plagiar una paleta de maquillaje llamada metamorfosis, este tipo de acusación la hicieron saber por medio de Instagram donde acusan a la influencer más seguidores por la manera en que realiza su trabajo.Yuya ya tiene dos años desde que abrió su tienda de cosméticos.

Yuya abrió su propia empresa con relación al mundo del maquillaje, pero esta ocasión es acusada por plagiar una paleta de maquillaje, pues lanzo un nuevo producto en su tienda la cual le asigno el nombre de metamorfosis, y asigno que es uno de los productos más especiales por que el nombre se centra en una evolución.

Lee también: Yuya y sus fotos más espectaculares con las que conquista Instagram

Kelsey Oseid denuncio a través de redes sociales Instagram que el diseño de la portada de la paleta de maquillajes que Yuya había sacado a la venta era bastante igual con una de sus ilustraciones, a lo cual la youtuber se esperaba este tipo de acusación y mucho menos que lo hicieran por medio de redes sociales.

La ilustradora Oseid, ha trabajado con marcas como H&M, puso una imagen comparando la portada de ambas paletas del maquillaje, donde quiso comunicarse con Yuya pero no tuvo existo a lo cual expreso."Me he comunicado varias veces con el equipo de Yuya y no he recibido una respuesta. Cuando me enviaron su publicación promocionando la paleta (diapositiva 3), pensé que era mi letra. Si está dispuesto, agradecería mucho que alguien vaya a @bailandojuntos y/o @yuyacst y trate de hacerles saber que quiero ponerme en contacto”. Comento Kelsey Oseid.

Yuya por su parte no se quedo callada y dio una explicación de lo sucedido, a lo cual lo expreso a través de redes sociales Instagram explicando que la paleta de sus sombras fue trabajo de dos diseñadores de confianza, el cual se inspiro en las mariposas reales y las ilustraciones fueron hechas a mano, la influencer es muy seguida por las personas ya que inicio abriendo un canal de Youtube donde daba consejos acerca de como maquillarte.