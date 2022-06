Yuridia y el remordimiento que no la deja vivir tras la muerte de su hermano: "No se supera"

Como ya es sabido, Yuridia saltó a la fama tras su participación en el reality show La Academia de Tv Azteca, emisión 2005, y desde entonces es reconocida y querida por el público por ser una de las cantantes con mayor capacidad vocal. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que la famosa habló sobre lo difícil que fue perder a un hermano, situación que no se supera y más cuando hay un remordimiento de por medio.

Fue durante una entrevista con Blanca Martínez La Chicuela que Yuridia habló de esta tragedia en su vida, justamente cuando ella hizo su debut como cantante. Aunque ha aprendido a vivir con ello, aseguró que es muy difícil de superar. “Perder a mi hermano. Obviamente porque cuando pierdes a un hermano es la cosa más difícil, pero él falleció en el año que hice mi debut”, señaló.

La ex integrante de La Academia recordó ella entró al reality en enero y salió en el mes de julio, sin embargo, luego comenzó una gira por lo que no pudo ver a su hermano. “Entré a La Academia en enero, salí en julio y él murió en diciembre. En julio empecé la gira, todo ese año no lo vi, entonces no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó”, indicó.

Lee también: Polémica pintura de Aracely Arámbula será subastada; una verdadera obra de arte, aseguran fans

La intérprete de “La Voz de un Ángel” expresó cómo fue que se enteró de la muerte de su hermano. "Falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que me había fallecido", dijo la famosa. Yuridia lamentó el hecho de estar de gira mientras su hermano estaba en el hospital, un remordimiento que ha cargado con el desde que su familiar no esta en este mundo.

“Yo estaba tan metida en lo mío, yo sabía que él estaba internado pero decía ‘No va a pasar nada, se va a aliviar’. No me pasaba por aquí que me iban a despertar en la mañana y me iban a decir que ya no estaba con nosotros”, reveló. La cantante aseguró que el 2005 fue un año de mucho éxito pero también de tristeza.

“Aprendes a vivir con eso, pero no se supera, dices: ‘Qué curioso o extraño que me haya tocado vivir ese año tan tremendo que viví y perder a un miembro de mi familia’, es una cosa que no entiendes por qué Dios hace las cosas así. De repente mi vida cambió completamente, era una revolución para mí, pero eso fue lo más difícil”, reconoció.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Cabe mencionar que actualmente Yuridia forma parte de los coachs de la nueva temporada del reality La Voz, en donde además se encuentran Ha*Ash, David Bisbal y Joss Favela. Y el cual se estrenó el pasado 9 de junio y el cual se emite de lunes a viernes por Azteca Uno. La cantante además sigue gozando de sus éxito por la gira por Estados Unidos.

Síguenos en