Yuri revela secreto que involucra a Chayanne

La cantante veracruzana, Yuri contó un secreto que había guardado por muchos años. La intérprete de Maldita Primavera reveló que en su juventud tuvo un romance nada más y nada menos con el puertorriqueño Chayanne, a quien recuerda con mucha nostálgia. Yuri abrió su corazón y durante el programa Break de las 7 confesó que más que romance fue una situación platónica.

La cantante confesó que ella y Chayanne se veían a escondidas por lo que no lo consideraron como un romance sino que eran como "amigovios", ya que nunca ocurrió nada serio. "Nos veíamos a escondidas. Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados. Él estaba en Los Chicos y yo lo conocí en una gira, ahí nos echamos el ojito. A mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba", confesó la veracruzana.

Lee también: Disney hará un homenaje a Cameron Boyce por su cumpleaños

Yuri reveló que cuando eran jóvenes no tenían mucho tiempo para verse, sin embargo, cuando se daba la oportunidad siempre buscan lugares donde no fueran captados , y que una tía de ella jugó un papel muy importante en esta experiencia. Este romance nunca trascendió debido a que Chayanne vivía en Puerto Rico.

"Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico. Nunca fue mi novio, fuimos enamorados”, señaló. Yuri también reveló cómo y dónde conoció a Chayanne.

"Cuando hicimos Volver a Empezar, ya hubo una relación de amigos más así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", confesó.