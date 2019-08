Youtubers dicen que Lizbeth Rodríguez debería dejar de exponer infieles

La conductora del programa Exponiendo Infieles ha estado metida en el ojo del huracán por diversos temas polémicos, pero el más fuerte es que ha sido señalada como la culpable de romper con relaciones.

En algunas ocasiones Lizbeth Rodríguez ha sido agredida por los infieles al verse o sentirse atacados, por eso sus compañeros han respondido si la Chica Badabun debería dejar de revisar celulares.

El youtuber Brayan se la sabe salió a la calle a preguntarle a la gente si consideraban que Liz estaba salvando a México y las relaciones al revisarles al celular, la mayoría estuvieron de acuerdo con la labor de la joven.

Otros señalaron que no es ella quien hace que arruine la relación con las parejas, sino que revela la realidad que no conocen. Pero eso no ha sido todo, otras de sus compañeras han dado su opinión.

En el video Rincón del Chisme | ¿Lizbeth Rodríguez debería dejar de exponer infieles? Caro Díaz, Kim Shantal, Queen Buenrostro y Denise Zuñiga estuvieron comentando algunos temas que los fans les mandan.

La polémica fue desatada porque Lizbeth expuso la supuesta infidelidad de Luisito Comunica, y de ahí se dijo que Liz debería dejar su trabajo para no arruinar más relaciones.

Pero a pesar de toda la polémica, sus cuatro compañeras dijeron que si Lizbeth Rodríguez se siente a gusto con lo que hace, la realidad está bien porque le abre los ojos a las personas que están siendo engañadas.