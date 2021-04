Yomairi Amaya, hija no reconocida de Rafa Amaya podría demandar al actor

Luego de que Elizabeth Gálvez asegurara que mantuvo una relación con el famoso, Rafael Amaya, y fruto de su romance pocrearon a Yomairi Amaya, recientemente salió a la luz que la joven de 26 podría demandar al actor para que la reconozca como su hija.

Y aunque solo se trate de una suposición, fue el abogado José Luis Guerrero Mendoza, quien fue contactado por el programa de espectáculos, Ventaneando, que el especialista señaló que la supuesta hija no reconocida de Rafael Amaya podría demandar al actor si así lo quisiera, pues cuenta con todas las herramientas para hacerlo.

Durante la entrevista exclusiva para el programa de Tv Azteca el abogado indicó que el protagonista de El Señor de los Cielos podría enfrentar un juicio de paternidad, además de que sería obligado a realizar una prueba de ADN en caso de que la hija no reconocida intentara mostrar que es su padre.

"Puede demandar, puede acudir a la vía judicial, promover el juicio de reconocimiento de paternidad, simplemente señalando el domicilio del cual puede ser emplazado, es requerido para que él pueda contestar, el juez va a ordenar entre otras medidas, la determinación de análisis en genética , análisis de ADN , y estos darán luz sobre el juicio", indicó el especialista.

José Luis Guerrero Mendoza señaló que en caso de que Rafael Amaya se negara a someterse a la prueba de ADN sería obligado a hacerse el análisis pero si aún así no atendiera el llamado de las autoridades corrrespondientes, existe la posibilidad de que se de por válida la paternidad sin necesidad de la prueba.

"Si el se resiste sin justificación se ordenara también posiblemente alguna medida que lo force a presentarse, si aún así no se presentara la determinación será en contra de él, teniendo como válida la afiliciación, aún sin haberse llegado a cabo está prueba de genética", indicó el abogado.

Cabe señalar que la noticia de que Rafael Amaya procreó una hija cuando era un adolescente se esfumó como el humo y luego de que la madre del actor saliera a desmentir tal situación, fue la propia madre de la joven de 26 años quien rompió el silencio y aseguró que Yomairi si es hija del artista.

“Quiero precisar que lo que dijo la señora, si ahora nosotros estamos dando este tipo de… ahora que yo acepté hablar con usted es que lo que hizo la abuela a mí me llegó mucho, porque no es como ella dice, lo que dijo la señora de que no tenían un acercamiento con mi hija, ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, habla con su abuela, de hecho, ella fue la que le comentó que el abuelo estaba internado en San Diego, que tenía cáncer, y siempre han tenido el número de mi hija, mi hija siempre ha buscado la manera del acercamiento hacia su padre, con todo y que lo tenía con sus abuelos, yo no sé por qué la señora tiene que argumentar algo que no es verídico” manifestó Elizabeth durante una entrevista.

Además, la mujer indicó que lo único que quiere su hija es acercarse a su padre, convivir con él. “Ahora que él estaba pasando por esta situación tan fuerte, ella solo sentía y anhelaba abrazarlo porque obviamente él está en un ambiente donde quizás las personas se acercan a él por otros motivos, y un amor de un hijo es incondicional, tan es así que mi hija siempre se mantuvo al margen de todo esto”, confesó.