Yolanda Andrade se somete a cirugía de cara; así luce la conductora de 'Montse y Joe'

Yolanda Andrade compartió que se sometió a una cirugía láser para rejuvenecer su rostro. Fue a través de un video en su canal de Youtube , junto a su compañera y amiga de 'Montse y Joe', Monserrat Oliver, que explicó porque decidió someterse a este procedimiento y porque decidió compartirlo, pues a muchas figuras públicas prefieren mantener el secreto "los arreglitos" a los que se someten para evitar ser blanco de críticas.

En el video Monse contó cómo fue que se enteró que algo estaba pasando con Yolanda, pues habían perdido la comunicación y posteriormente Andrade le envió una fotografía que comenzó a preocuparla. " Hace unos días, yo estaba en mi ranchito y no sabía nada de Yolanda y de repente le digo Joe cómo estás, no se nada de ti y me dice estoy bien y me mandó una foto", señaló Monse y posteriormente compartió la imagen que le envió Yolanda.

“Lo que sucedió es que yo me hice una operación en mi cara… una cirugía láser impresionante. Lo único que me encajaron es una cosa aquí atrás (de las orejas)” le dijo Yolanda a Monserrat. Yolanda explicó que el procedimiento al que se sometió le "quitará" 10 años de encima y que lo hizó porque más que nada fue un reto que hizo con el cirujano plástico Miguel Ángel Guevara.

Además, la conductora de Montse y Joe' que antes que la belleza exterior lo más importante es la belleza interior pero también se siente increíble verse bien por fuera. A 10 días de haberse sometido a la cirugía, Yolanda indicó que no sintió ni ha sentido dolor y que tras varios días, los moretones han desaparecido.

"Todavía estoy hinchada obviamente.No tengo absolutamente nada (moretones), van a ver cómo el láser (modificó) el cuello le quitaron todo esto, tenía mucho párpado caído, me abrió el ojo. Estoy mucho mejor, estoy segura que me lo hice en un momento perfecto, con la persona correcta. Estoy súper bien”, expresó.

La presentadora indicó que también se ha sometido a tratamientos para continuar con el procedimiento. En la cuenta de Miguel Ángel Guevara se encuentra la entrevista que el especialista le hizo a la actriz antes se llegar al quirófano. Por su parte, Yolanda compartió en una historia en Instagram cada momento que vivió antes y después de salir de la cirugía.

“Extracción de plasma en sangre: Se lo voy a inyectar y este se lo voy a poner como mascarilla en lo que se recupera. Cirugía con Facetite: Simplemente entra en la piel y la estamos planchando, al calentar este tejido se va a contraer y va a formar tejido nuevo. Cirugía con Morpheus: Tiene 24 agujas, no es muy traumático o sangroso”, comentó el especialista.

