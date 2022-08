Yolanda Andrade difunde comprometedor video con Verónica Castro: "Siempre la prensa supo"

La famosa presentadora Yolanda Andrade volvió a dar de qué hablar con respecto a la relación que dijo tener con Verónica Castro hace años, pues ahora se difundió un video en el que la conductora del programa Montse & Joe aparece muy juntita a la estrella de televisión.

Fue la propia Yolanda Andrade quien filtró las imágenes a través de su perfil de Instagram, y aunque no se descarta la posibilidad de que su cuenta haya sido jackeada, lo cierto es que las imágenes causaron toda una polémica en redes sociales.

En las viejas fotografías, Verónica Castro se encuentra abrazando bastante contenta a Yolanda Andrade y para que no quepa duda, mientras que también se filtró un controversial video en el que la ex conductora de Big Brother muestra el regalito que le dio Yolanda Andrade.

“Estamos muy divertidas ¿quieren que les enseñe mi regalo? Pero muy abusados, tiene que ser un close up”, exclamó Verónica durante la grabación filtrada . Cabe agregar que a dicho clip Yolanda Andrade le dio un plus que confirma las sospechas de muchos, pues a través de el deja más que claro que ella y Verónica Castro si fueron muy cercanas.

"Siempre la prensa supo... y les agradezco mucho tantos años de todo", fue el texto que apareció junto a las imágenes. Hasta el momento ni Yolanda Andrade ni Verónica Castro han salido a hacer alguna declaración al respecto. Cabe mencionar que la supuesta relación que tuvieron Yolanda Andrade y Verónica Castro no es tema nuevo, pues ya desde hace varios años la primera confesó que incluso se casó con la mamá de Cristian Castro, situación que fue desmentida.

“Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví, con una persona, y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona”, dijo Andrade en el 2019 durante una charla con Montserrat Oliver, sin revelar en aquel entonces que se trataba de Castro.

“Yo sí me puedo liberar y hablar de mí. Pero no puedo hablar de ella, porque es una persona pública, muy famosa y yo no puedo decir sin preguntarle; la quiero mucho. Fue un momento simbólico muy bonito, estábamos en una etapa muy enamoradas. Y si ella me autoriza decirlo, pues algún día. Y creo que hay fotos de la boda, y video. Fue muy bonita”, expresó.

Sin embargo, tras estás declaraciones, posteriormente salieron a la luz unas fotografías en las que se le veía juntas a Verónica Castro y Andrade en la playa, la famosa negó rotundamente que se tratara de ella: “Yo no puedo entrar en detalles, porque no es derecho. Yo sí les dije muy querida, muy famosa. No se confundan tampoco con cualquier cosa que se agarren en la calle”, dijo en aquel entonces

Sin embargo, durante una entrevista con Jorge Poza que Yolanda terminó por confesar que sí se trataba de Verónica Castro. “En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta (…), fue más o menos en la época de Big Brother. Fui madrastra de dos. Pues así fue, yo no sé cuál es el problema”, dijo.

