Yo soy Betty, la fea: Así luce Martha Bolaños, ‘Jenny, La pupuchurra’

Sin duda, Betty, la fea, es una de las telenovelas colombianas que más éxito tuvo a nivel mundial. Pese a que Betty, la fea tuvo diversas adaptaciones en diferentes países entre ellos México con la telenovela La fea más bella, proganizada por Angélica Vale y Jaime Camil, ninguna de las versiones logró superar la original.

Betty, la fea atrapó a millones de personas alrededor del mundo gracias a la trama de la hsitoria y sus íconicos personajes como Beatriz Pinzón, quien logró ganarse el amor de todo el mundo; Don Armando que por un momento se convirtió en el hombre más "odiado" y Marcela Valencia, la enémiga número uno de Betty, quien también se ganó el "odio.

Otros de los personajes que dividieron opiniones entre los televidentes fue Don Mario, que fue interpretado por el actor Ricardo Vélez y Martha Bolaños quien le dio vida a la odiosa ‘La pupuchurra’. Cuando Martha le dio vida a Jenny tenía 26 años y gozaba de una esbelta figura que la ayudó a interpretar a la modelo de tallaje de ‘Ecomoda’.

Después de que Jenny comenzó a "sacar las uñas" al estar en Ecomoda, poco a poco se fue ganando el "desprecio´de los televidentes, pues sus intenciones de trabajar en la empresa fue para hacerle la vida imposible a la exesposa de su novio: ‘Sofía’.

El personaje de Jenny le abrió muchas puertas a Martha, personaje que la actriz recuerda con mucho cariño, pues la lanzó al estrellato. Sin embargo, Bolaños confiesa que el personaje de ‘La pupuchurra’ también le trajo inconvenientes en su vida personal, ya que sus pretendientes piensan que en la vida real, ella es como Jenny.

«Se me acercaban (los pretendientes) porque pensaban que yo era como ‘La pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco, pero no me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los chulos», sentenció Martha Bolaños.

Tras el éxito de Betty, La Fea, vinieron más proyectos para Martha, personajes similares a los de Jenny : “Nunca le vi problemas hasta hace pocos años, afronté todos los retos actorales que me pusieron, hice más o menos 10 coquetas, todas diferentes”, mencionó durante una entrevista la actriz.

Betty, La Fea es una historia colombiana escrita por Fernando Gaitán y que pese a que han pasado dos décadas desde su estreno aún sigue cautivando a millones de personas.

