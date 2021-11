“Yo era su amante”: Livia Brito confiesa que tuvo su historia de amor con Yordi Rosado

Livia Brito y Yordi Rosado sorprendiendo a propios y extraños al confesar que en algún momento de su vida ellos fueron amantes, pues cuando tuvieron el desliz ambos tenían parejas.

La confesión se dio cuando la estrella de Televisa acudió a “De Noche Todo Pasa", programa transmitido por Unicable y bajo la conducción de Yordi Rosado, y ahí los famosos destaparon lo que vivieron hace años. Durante la charla, el excolaborador de Adal Ramones abordó el tema del primer amor y cuestionó a Livia Brito, cómo fue y cómo se sintió después de terminar.

Por lo que la protagonista de La Desalmada aseguró que no la pasó nada bien, pues lloró muchísimo después de que su relación terminara, a lo que Yordi Rosado, con el humor que lo caracteriza la interrumpió y dijo: “Pero yo también te dijie, así va a tener que ser”, expresó Yordi Rosado dejando helados a los demás invitados.

Ante la sorprendente confesión, Livia Brito no tuvo reparo en aceptar que Yordi Rosado fue parte de su vida y uno de los amores que siempre ha querido. “Déjenme decirles que uno de los amores que siempre he querido, pero que nunca me ha hecho caso en la vida y que sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad amor”, expresó la originaria de Cuba.

El conductor de televisión retomó la palabra y aseguró que él y Livia Brito tenía una historia, sin embargo, por respeto a la actriz prefería no contar nada. “Nosotros tuvimos una historia que la verdad no se me hace padre contarla aquí, pero …”, comentó Rosado.

Pero, Livia Brito, aseguró que ella no tenía ningún problema en que él contara lo que vivieron hace años, pues al final de cuentas era cosa del pasado. "Al principio los dos nos gustabamos mucho, pero los dos teníamos pareja”, recordó Yordi Rosado, palabras que fueron confirmadas por la actriz de 35 años.

“Yo era su amante. O sea, tuvimos una relación y todo. O sea, yo era su amante y …”, remató la protagonista de “La Piloto" para después soltar una carcajada y recordar uno de los momentos que pasaron juntos.

Yordi Rosado señaló que fue durante una entrega de premios TVyNovelas, donde Livia Brito ganó el galardón cuando le dieron rienda suelta a su amor.

“¡Claro! Cuando fueron los Premios TVyNovelas… sí, me dieron el premio y todo, si nos fuimos al camerino, acuérdate”, comentó la cubana de 35 años entre risas. Posteriormente Livia Brito dejó entrever que solo se trató de una broma y que efectivamente si sufrió bastante pero no se trató de Yordi Rosado.

