Yanet García exhibe a Martha Higareda y a su ex Lewis Howes :"No seré silenciada"

A poco más de ocho meses de que Yanet García y Lewis Howes anunciaron que su romance había llegado a su fin, ahora La chica del clima exhibió a Martha Higareda y a su ex y aseguró que no será silenciada.

Recordemos que hace unos días Yanet García a través de una dinámica en Instagram que una usuaria le contó a la famosa que recientemente había terminado con su ex y que rápidamente él había comenzado rápidamente una relación con otra persona, por lo que la conductora de televisión aseguró que la entendía perfectamente, pues a ella también le había sucedido lo mismo.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)", respondió la ex conductora de hoy en una de sus historias de Instagram y en la que exhibió a su ex Lewis Howes y Martha Higareda.

Pero no todo terminó ahí, ya que Yanet García también aprovechó para darle un consejo a su seguidora.“Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío; es super importante sanar antes de empezar una nueva relación, rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido, yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”.

Ante este escenario, la protagonista de No Manches Frida no se quedó callada y durante una entrevista con Yordi Rosado desmintió a La Chica del Clima, situación que obligó a Yanet García a retomar de nuevo su cuenta de Instagram y señaló: “Esa persona tan “integra” que le fue infiel a su exnovia de años y ella lo expuso en redes sociales porque vende una imagen que no es, en mi siguiente historia les voy a poner el post que hizo su ex".

“Nosotros terminamos el 13 de mayo 2021… Junio 2021 en Tulum”, esto a raíz de que Martha Higareda expresó que el empresario la visitó en su casa de la costa caribeña precisamente en la fecha en que él terminó con ella. Pero por si no fuera suficiente, Yanet García retó a Martha Higareda a decir cuándo fue que se dio el primer beso con Lewis.

Ante las críticas y mensajes de apoyo, Yanet García utilizó de nueva cuenta su Instagram en donde compartió una imagen de ella con el siguiente mensaje."No seré silenciada".

