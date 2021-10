Yalitza Aparicio se transforma en Shakira al cantar Perro fiel: “Está mujer es guapísima”

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en todo un ícono volvió a ser noticia tras sorprender a sus millones de segudiores de las redes sociales al compartir un video en el que se transforma en la famosa cantante colombiana Shakira.

Fue a través de TikTok, que la actriz que encarnó a “Cleo” en la película Roma de Alfonso Cuarón, sorprendió a sus fieles admiradores al publicar dicha grabación que dura unos segundos, en el que canta el tema Perro fiel e imita a Shakira, situación por la que Yalitza Aparicio se convirtió en toda una sensación.

Pese a que la actriz de 27 años sólo se limitó a acompañar su Lip Sync (Sincronización labial) con unos emojis de sudor se llevó un sinfín de piropos. "Que bella", "Está mujer es guapísima”, "Estás super linda", "Bonita", "Eres genial", "Caray, hermosura de mujer, me encantas", "Estás bien preciosa, amo tu sencillez", son algunos de los halagos que la famosa se ganó por transformarse en Shakira.

Lee también: Al estilo rockero, Fabiola Guajardo fascina con chamarra de cuero

Cabe mencionar que desde que Yalitza Aparicio debutó en TikTok se ha convertido en toda una celebridad de está aplicación, esto sin dejar de un lado que su papel de “Cleo” en la película Roma le cambió la vida por completo y desde entonces la oaxaqueña no ha dejado de sumar éxitos a su carrera.

Actualmente la mexicana se encuentra en una de las mejores etapas de su vida profesional, pues tras la fama que ganó con Roma prestigiosas marcas la han invitado a ser su imagen oficial. Recientemente Yalitza Aparecio anunció a tráves de su cuenta de Instagram que se volvería embajadora de la marca de relojes y joyas francesas, Cartier.

"Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos", escribió la famosa junto a una fotografía en la que luce un elegante vestido negro luciendo joyas de la prestigiosa marca. Pese a que muchos no dudaron en felicitarla por un logro más en su vida, sus haters no perdieron la oportunidad de escribirle.

Lee también: Con escotado traje de baño Thalía luce impactante figura y la confunden con Laura Bozzo

“Ahora ella ya no recuerda sus raíces,no veo ayudando a los suyos. Los indigenas,nunca podrían comprar una joya cartier,es más muchos no tienen ni para comer”, “No se q tanta fama le han dado a esta mujer que en realidad no hace absolutamente NA DA, ademas q bonita no es me disculpan pero es la verdad", son algunos de los usuarios que se mostraron inconformes con la noticia de que Yalitza Aparicio será colaboradora de Cartier.

Síguenos en