Yalitza Aparicio se convierte en youtuber

La actriz Yalitza Aparicio estrenó su canal de YouTube con la publicación de un video, al que denominó simplemente como Tráiler, en el que se pueden ver fragmentos de lo que ha vivido desde que apareció en la cinta Roma. "Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo. Lo que soy... ¡Acompáñame en este viaje! ¡Gracias a mis amigos de Pimienta Films! Guión: María Elisa ", es el texto que la actriz oaxaqueña incluyó como descripción del video.

En el clip de 1 minuto y 36 segundos, la artista da cuenta de su paso por alfombras rojas, su participación en foros mundiales y su activismo a pie de calle. "Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos; conociendo nuevas historias, lugares y personas. Te invito a mi canal de YouTube", escribió la famosa en Twitter a modo de invitación.

A sólo unas horas del haber abierto el canal, Yalitza ya registra más de 3 mil suscriptores y el video tiene casi 27 mil vistas y un sinfín de comentarios entre los que destacan:

"Espectacular Yalitza! Enhorabuena”, “ Representas la belleza auténtica, si la vida te dio la oportunidad de sobresalir y ser famosa, aprovéchala sin importar lo que diga la gente. Eres digna representante del esfuerzo y dedicación. Te felicito en hora buena por tu tan corta trayectoria como actriz pero a la vez tan exitosa!! Saludos “, “ Eres grande, Yalitza! Eres inspiración, lucha, orgullo, movimiento social, fuerte y una hermosa mujer mexicana que vale su peso oro. Que alegría es tener acceso a tu perspectiva desde YouTube”, son algunos comentarios en el canal de Youtube.

Pese a que Yalitza ha sido muy criticada, en muchas ocasiones la actriz de Roma ha señalado que no se avergüenza de su origen y que la llamen prieta para ella no es un insulto. La actriz de Roma declaró que está completamente orgullosa del color de su piel, y que para ella no es un insulto que le digan "prieta", sino lo contrario.

"Me dicen prieta y piensan que es un insulto. Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales. Prieta como el chile tatemado. Prieta como los frijoles. Prieta como el mole. Prieta como la obsidiana. Prieta, como la tierra fértil bajo mis pies descalzos. Prieta como la noche. Prieta, raza de bronce", se lee en el escrito.

