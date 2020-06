Yalitza Aparicio revela que no le interesa si la llaman prieta

La actriz Yalitza Aparicio confesó que no se avergüenza de su orígen y que la llamen prieta para ella no es un insulto. La actriz de Roma declaró que está completamente orgullosa del color de su piel, y que para ella no es un insulto que le digan "prieta", sino lo contrario.

En redes sociales, la protagonista de Roma compartió una publicación de la usuaria @rosario55920512, quien a su vez hizo mención de un texto publicado en una página de Facebook llamada Recuerdos de mi México, en el que se hace mención a cuando la gente usa la palabra "prieta" para insultar a personas de piel morena.

"Me dicen prieta y piensan que es un insulto. Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales. Prieta como el chile tatemado. Prieta como los frijoles. Prieta como el mole. Prieta como la obsidiana. Prieta, como la tierra fértil bajo mis pies descalzos. Prieta como la noche. Prieta, raza de bronce", se lee en el escrito.

"Me dicen prieta y piensa que es un insulto. No saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta es porque no tienen identidad ni amor por su tierra. Soy prieta como Tonantzin, como Coyolxauhqui y Mictecacihuatl. Prieta linda, decía mi padre. Prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza".

La publicación de @rosario55920512 iba dirigida al actor Tenoch Huerta, quien en últimos días ha hecho señalamientos hacia la gente racista en México, sobretodo en la industria del entretenimiento, aunque Aparicio decidió retomarlo para mostrarse contenta por sus orígenes. "Así es, soy prieta, prietita linda, y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva", expresó la celebridad.



El mensaje de Aparicio fue bien recibido por sus seguidores, quienes instaron a la artista a seguir llevando en alto a su persona, a no dejarse ofender por comentarios negativos sobre su procedencia y a seguir enalteciendo a México por su trabajo y su ideología.