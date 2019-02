Yalitza Aparicio puso su vida en riesgo durante la grabación de Roma pues durante una escena en la playa, donde Yalitza Aparici debió metersse al mar para salvar a los hijos de Sofía papel interpretado por Marina de Tavira.

Yalitza Aparicio puso su vida en riesgo durante la grabación de Roma pues la mexicananoasabía nadar, pero con el profesionalismo que desempeño a lo largo de la grabación de "Roma", lo hizo.

Leer también: La 'gemela' perdida de Yalitza Aparicio

No sabía nadar. Fue una escena de mucho temor. Pero, una vez que estuve ahí, en el momento, y me di cuenta de que no alcanzaba a ver a los niños, salió este como instinto materno que te lleva a intentar salvar a los hijos a costa de tu propia vida”, comentó la actriz mexicana Yalitza Aparicio anteriormente a los medios de comunicación.

Marina de Tavira, nominada como "Mejor Actriz de Reparto" para la próxima entrega de los Oscar, destacó esta hazaña de Yalitza Aparicio para sacar adelante dicha escena en la playa.

En el momento en que supo que estaba en un lugar seguro y que por algo la vida la había puesto ahí, confió y se entregó a la experiencia, agregó Marina de Tavira.