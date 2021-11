Yalitza Aparicio manda mensaje a los envidiosos tras críticas por usar marcas de lujo

Luego de ser la imagen de diversas marcas de lujo, siendo está última la de Carter, Yalitza Aparicio rompió el silencio luego de los diversos ataques en su contra por no usar ropa indigena y representar sur raíces, por lo que la famosa no se quedó callada y envió un contundente mensaje a todos los envidiosos.

Después de protagonizar la película Roma, de Alfonso Cuarón, la actriz originaria de Oaxaca saltó a la fama y hoy en día es todo un ícono mexicano, razón por la que no ha dejado de sumar éxitos, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que Yalitza Aparicio ha tenido que lidiar a lo largo de su famosa carrera con las críticas.

Ante su fama mundial y pese a que la actriz mexicana ha aprovechado cada proyecto para alzar la voz y luchar en contra el racismo y la discriminación. Fue durante su colaboración en la revista Bad Hombre que la artista de 27 años provocó toda una discrepancia entre los usuarios de las redes sociales, situación que la obligó a defenderse.

"Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo o por que eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier. ¿Y por qué no?", expresó la actriz durante la entrevista con Bad Hombre.

Acto seguido la actriz que encarnó a Cleo indicó que " la ropa no cambia nuestra esencia", y que "ayuda a revelar todas las cosas diferentes que somos", respondiendo a todos aquellos que la critican por no usar ropa indigena en vez de marcas de lujo. Cabe mencionar que no es la primera vez que Yalitza Aparicio posa para Bad Hombre, pues fua a principios del 2019 cuando posó por primera vez, cuando su carrera como actriz y modelo aún no despuntaba.

Actualmente Yalitza ha sido la imagen de Vogue, Head & Shoulders, Dior o Prada, además de formar parte de Los 50 más bellos de People en Español.

