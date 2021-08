Yalitza Aparicio confía en su belleza y luce vestido que marca perfectamente su silueta

Yalitza Aparicio no sólo ha robado reflectores por demostrar que lo suyo son las cámaras, si no por ser una fiel defensora de los pueblos indígeneas y los derechos de la mujer, además de su carísma y su seguridad en si misma, por ello confía en su belleza y presume cada vez que quiere que todo puede lucir a la perfección.

Sin duda, la protagonista de la premiada película Roma ha tenido la oportunidad de lucir un sinfín de vestidos en diferentes alfombras rojas y siendo la imagen de diversas portadas de revistas, acaparando las miradas de millones de personas. Hace unos días, Yalitza Aparicio compartió una imagen que fue parte de una sesión de fotos donde modela un entallado vestido de manga larga color negro y con olanes, el cual marca a la perfección su silueta.

La actriz de 26 años complementó el look con unos zapatos de tacón pequeño y su larga melena suelta. Fijando su mirada hacía la cámara mientras está sentada en un banco, es que la famosa robó suspiros entre sus más de dos millones de seguidores de Instagram.

Cabe señalar que la fotografía no es reciente, pues se trata de un recuerdo. "Recuerdos mágicos. (Una foto como que no me doy cuenta )", escribió Aparicio al pie de la imagen que ya superó los 84 mil Me Gusta y ha una semana de su publicación sigue ganando Likes y acumulando comentarios.

“Qué chula te ves!”, “Súper guapa, bendiciones”, “ Eres una mexicana digna de admirar”, “Eres hermosa lo más que me encanta de ti es que llevas tus raíces, poniendo en alto”, “Belleza mexicana”, “Muy guapa”, “Muy bonita”, “Hermosísima Yali, abrazos!”, “ Linda como siempre”, son algunos de los elogios que la famosa actriz recibió en la publicaicón.

Recientemente la famosa posó como toda una celebridad de Hollywood desde Puebla, robando miradas al presumir toda su belleza con un outfit muy sencillo pero que delineaba perfectamente su silueta; unos entallados jeans y una blusa suelta de color azul, look que acompañó con unas sandalias y un sombrero.

Yalitza Aparicio captó sus mejores imágenes desde unas escaleras; primero frente a la cámara y posteriormente de espaldas. Cabe señalar que hace unos meses la actriz oaxaqueña regresó de Estados Unidos, en donde había estado tomando clases de inglés para dominar perfectamente el idioma.

Durante la pandemia, la mexicana de 26 años señaló a Reforma que encontró en las plataformas streaming una gran posibilidad de entretenimiento, al tiempo que descubría nuevos rostros, lugares e historias en el cine mexicano.

"Me he acercado a las plataformas, sobre todo con la pandemia, es una forma más fácil de estar cerca del cine, es una forma muy padre para descubrir cosas nuevas, para ir aprendiendo, son muchas plataformas. Lo que más me encanta es cuando las películas que ya no están en taquilla las puedes encontrar en plataforma, es maravilloso", señaló la famosa, de acuerdo a una publicación de Reforma.

