Yalitza Aparicio brilla tras protagonizar portada de revista, luciendo marcas de lujo

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, se volvió tendencia en las redes sociales luego de presumir que brilló una vez más al protagonizar la portada de la edición de septiembre de la revista de moda Elle México, donde lució marcas de lujo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Yalitza Aparicio dio a conocer que tuvo la oportunidad de protagonizar la portada de la revista de moda. "Si no tuve la oportunidad de que alguien me dijera que sí puedo estar aquí, ahora yo lo puedo hacer por ellos." fue el primer mensaje que la joven maestra escribió para acompañar una imagen en la que luce un elegante vestido verde y joyas de la marca Louis Vuitton y Cartier.

Posteriormente la protagonista de Roma compartió otra imagen de la revista. "Me siento orgullosa de ser indígena", anuncia la portada sobre el diálogo que la actriz mantuvo con la publicación y en la que habló sobre los buenos y malos momentos que ha tenido que pasar como actriz desde su debut en 2018 en "Roma", filme de Alfonso Cuarón.

En 2019, Yalitza Aparicio se convirtió en la primer mujer indígena en ser nominada al Óscar como mejor actriz, sin embargo, lo que debió ser una celebración se convirtió para la joven en una vivencia dura al sufrir del acoso de los medios de comunicación, la violencia en redes sociales por su aspecto físico y la opinión malintencionada de compañeros del medio del espectáculo quienes cuestionaban su talento histriónico.

Sus reflexiones en torno a dichas experiencias con todo lo bueno y lo malo, fueron plasmados en la reciente publicación ."Antes me dejaba llevar por mucho por lo que decían, 'no perteneces, tu físico, tu color, tu origen, qué haces ahí', y sí lo pensaba en ese entonces, pero ahorita pueden decir lo que quieran", respondió Aparicio.

Según narró a la publicación, Aparicio encontró, en medio de todas las agresiones, una forma de alivio al pensar que todo su sufrimiento ayudaría para que las personas que siguieran después de ella no tuvieran que atravesar por todo ese daño.

"Mi sueño es llegar a un punto en donde quien llegue ya no tenga que pasar por esto", afirmó. La actriz, quien es Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco para los pueblos indígenas, también comentó la difícil decisión que le valió tomar estos puestos altruistas al no sentirse la indicada, pues no sabía hablar ninguna lengua indígena.

No obstante le dio fuerza el reconocer que ella misma es un ejemplo de los estragos que causa la discriminación estructural hacia sus orígenes, pues perdió la lengua materna de su familia luego de que sus padres decidieran no inculcarla a sus hijos para evitarles el sufrimiento que ellos habían pasado al hablarla.

Tras haberse alejado de los proyectos cinematográficos por un tiempo, la actriz regresó a la industria este 2021, esta vez junto al multipremiado director Luis Mandoki, para la película "Presencias", que actualmente se encuentra en postproducción y sin todavía fecha de estreno.

