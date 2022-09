Yalitza Aparicio brilla con traje sastre y asegura que tiene que estar al nivel de otras actrices

Pese a la corta carrera como actriz, la actriz mexicana, Yalitza Aparicio está consciente de que necesita estar en constante preparación para alcanzar el nivel histriónico que otras actrices, así lo dio a conocer durante su participación en el Vogue Business Summit 2022, el cual se celebró en el Four Seasons de la Ciudad de México, evento en el que la protagonista de Roma brilló con un traje sastre verde limón.

Desde que Yalitza Aparicio subió al escenario fue su espectacular outfit el que se robó todas las miradas; la protagonista de la película Roma experimentó con un nuevo look el cual consistía en unos pantalones de cintura alta, un blazer y un corset rosa. La famosa complementó este look con unas zapatillas negras y su largo cabello suelto.

Aparte de brillar con este casual sastre dandóle su propio estilo, la actriz mexicana compartió cómo ha sido su experiencia en el mundo de la farándula, la cual desconocía hasta de protagonizar Roma, sin embargo, está aventura la conoció gracias a que decidió salir de su zona de confort y buscar nuevas experiencias.

“No sabía o no conocía nada de este mundo, en cambio se me estaba presentando esa oportunidad de tener una master class en privado y conforme iba aprendiendo, iba practicando”, señaló Aparecio durante el evento de Vogue Business Summit 2022. Pese a que, la también modelo de lujosas marcas de joyas, ya conoció lo que se siente tener reconocimiento y fama mundial, ella está consciente de que tiene que seguir preparándose para alcanzar el nivel de otras actrices.

“No seré la mujer más talentosa del mundo, pero trato de estar en constante actualización, informándome, buscando porque sé que tengo que llegar a alcanzar el nivel de muchas actrices y mujeres en general que tienen un talento increíble”, dijo la famosa durante el evento.

Aparicio manifestó que ella tiene claro que nunca hay que confiarse pese a ser un experto en algún ámbito, pues cuando esto sucede las personas ya no tienen deseos de hacer algo más y entran en su zona de confort. “Si no tengo ese talento, me esfuerzo porque es algo que quiero alcanzar, pero en el momento en que te confías y dices: ‘ya tengo todo, aquí me quedo’, es donde comienzas con tu zona de confort”, indicó.

