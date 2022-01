Yahir es operado de un tumor y revela su estado de salud desde una cama de hospital

Haber sido víctima de robo en un par de ocasiones en Estados Unidos no ha sido el único 'trago amargo' por el que ha pasado el cantante Yahir; aunque con toda la buena actitud, recientemente reveló que fue operado de un tumor y revela su estado de salud desde una cama de hospital.

El también actor de la obra de teatro "Hoy no me puedo levantar" (2021-2022), se tomó una postal desde la habitación de un hospital y desde la cama, contó qué fue lo que pasó y porqué tuvo que someterse a tal cirugía.

Todo con el fin de evitar especulaciones y de que supieran por él mismo, la verdad de la situación de salud por la que atraviesa; fue a través de su cuenta de Instagram, para contar cómo se encuentra y a qué cirugía se sometió.

Fue la tarde del miércoles pasado, que Yair compartió su publicación en la que informa de manera generalizada qué fue lo que en verdad pasó: "Ya salí de mi operación... pa' todos los que se han reportado (Qué Sabían de mi padecimiento) Gracias por sus mensajes!!! Ya quedo!!!! Bendito Dios", se lee la primera parte de su descripción.

Por otro lado, Yahir, reveló que lo que tenía no era nuevo y que la operación fue todo un éxito. Además dejó ver sus inmensas ganas de regresar a los escenarios: "Y los que no sabían. Ahí les va. Me acaban de quitar un tumor Benigno que se formó hace años en mis senos paranasales... Me operé con una gran gran Dra. Y todo salió perfect! la operación fue exitosa... así q ha seguir dando lata pronto. Y a cuidarse!".

Los tumores nasales y paranasales son crecimientos anormales que se desarrollan en y alrededor de la cavidad nasal (fosa nasal) y mientras los primeros comienzan en las fosas nasales, los paranasales comienzan en las cavidades llenas de aire alrededor de la nariz, de acuerdo al sitio Mayo Clinic.

Por supuesto, famosos y fanáticos no se hicieron esperar con los mensajes de apoyo y cariño hacia el cantante; Lisset, actriz de "Mi Fortuna es Amarte" comentó: "No sabía nada y me da mucho gusto mi YAHIR querido que todo esté bien y que tú estés muy bien!!", por su parte, Eduardo Santamarina escribió: "Que Bendición mi Querido Yahirrrrr, pronta recuperación y a darle….."

Así mismo, Cecilia Galliano -con quien también compartió créditos en "La Desalmada" (2021), dijo: "Felicidades… que bueno que todo salió, ok". El integrante del renombrado show "2000's Pop Tour", siguió recibiendo apoyo por parte de sus colegas; pues María León, con quien comparte escenario en el teatro, le dijo: "Con todo shulo!!!!!".

Mané de la Parra expresó: "Que bueno saber que saliste bien bro", "Que bueno!!", fue el comentario de Litzy, el dúo Río Roma, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo a su colega: "Enhorabuena hermano! abrazo". Y Maribel Guardia -quien ha superado en un par de ocasiones el Covid-19, dijo: "Bendito Dios estás bien".

Otros famosos, también se unieron a la celebración de la buena salud del actor y cantante y la ex Kabah, María José, no dudar en preguntarle: "No requieres de enfermera?? Puedo ir". Y es que Yahir es una personalidad muy querida en el medio artístico y no ha hecho más que recibir muestras de cariño hoy y siempre.

