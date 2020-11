Yadira Carrillo le manda contundente mensaje a Leticia Calderón

La detención del abogado, Juan Collado, actual esposo de la actriz, Yadhira Carrillo, y ex de Leticia Calderón, desató una "guerra" de dimes y diretes entre las actrices. Mientras la protagonista de Amarte es mI Pecado asegura que Collado siempre ha estado en comunicación con sus hijos, Luciano y Carlos, fruto de su relación con Calderón, la actriz de la novela Imperio de Mentiras, dice que la comunicación ha sido de manera esporádica.

"Los llama casi a diario", afirmó Yadhira Carrillo, mientras que Calderón dijo: "Yo no sé si a ustedes ya no les da flojera preguntar, pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito a los muchachos".

Los dimes y directes entre ambas actrices de Televisa ha sido muy constante, aunque ambas aseguran que se tienen un cierto respeto. El pasado domingo Carrillo asistió, como todos los fines de semana a visitar a su pareja al Reclusorio Norte, en donde fue abordada por la prensa.

Durante la entrevista Carrillo expresó que su pareja tiene muchas ganas de ver a sus hijos, sin embargo, él respeta la decisión de la madre de no quererlos llevar a ese lugar. "Lo que él quiere es que vengan, pero si ella considera que no es adecuado, se le respeta", declaró Carrillo.

Pese a que la actriz de La Otra dijo que respetaba la decisión de Lety le pidió que se "se toque el corazón" y permita a sus hijos ver a su padre. "Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí no los puede ver. Él sí los necesita", destacó la actriz.

Hace unos días, la protaagonista de Esmeralda ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda een donde habló de cómo enfrentó el abandono de Collado y de su ausencia como padre. "Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto, muy bien, planeando ir a Laredo, que es donde llevamos a Luciano a su terapia, se despertó, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso, 'nos vemos al rato' y, de ahí ya no supe más", contó la actriz a Mara.

A lo que Carrillo reiteró que su esposo necesita ver a los niños y que sería un grandíoso regalo para él. "Es bien importante para él que los niños estén cerca porque esto se ha alargado tanto. Ha sido un gran padre con ellos", sentenció Carrillo. "Sería precioso, un gran regalo para él, que sí se lo merece porque ha sido un gran padre, nunca les ha faltado nada. Todo se los da él", finalizó.

