Yadhira Carrillo siempre fiel a su esposo y le manda beso a Lety

La actriz Yadhira Carrillo, se ha mantenido fiel, apoyando y manifestando su respaldo a su marido, el famoso abogado, Juan Collado, quien está detenido en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, desde hace poco más de un año, y sin duda es una situación de las más complicadas en su vida, nunca se ha imaginado apartarse o inclusive rehacer su vida con otra persona.

Eso fue lo que compartió, la modelo y actriz, a los medios, en una entrevista que se le hizo justo antes de entrar a su visita en reclusorio, donde se encuentra su esposo detenido, desde julio del año pasado, Juan Collado.

“Nunca en la vida haría eso. Yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, para darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, mi energía, para darle ánimos, para traerle lo que a él le gusta comer, para traerle lo que él necesita, para sentirse bien”, menciono la actriz.

Yadhira mantuvo ante la prensa que el abogado Collado, ha sido un buen hombre no solo con ella, sino que también con su familia, razón por la que lo admira y lo sigue amando como el primer día de casados.

Yadhira Carrillo, compartió que ha sido un juicio, pesado y muy difícil, pero lo enfrenta junto a su esposo, dijo que no hay de otra más que tener calma mucha calma, porque esos procesos son lentos, tiene la fe y la esperanza que la resolución del juez, otorgué la libertad de Juan Collado.

“Es con calma, no está en tus manos, no está en ti, es esperar, no está en él, no está en documentos, no hay nada”, dijo.