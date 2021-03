Yadhira Carrillo se ríe de Leticia Calderón tras hablar de Juan Collado y ella

Para nadie es secreto que Yadhira Carrillo y Leticia Calderón no se la llevan nada bien y desde hace un par de años las actrices mexicanas se encuentran en medio de una polémica. En unas recientes declaraciones la segunda encendió la llama al decir que su ex, esposo Juan Collado pagaba ha algunos medios para que hablaran bien de su relación con Carrillo.

La rivalidad entre Leticia Calderón y Yadhira Carrillo comenzó cuando la originaria de Ciudad de México confesó que su colega había iniciado una relación con su entonces marido, Juan Collado, por lo que Carrillo fue señalada como la culpable de destruir un matrimonio, especulaciones que hasta hoy en día la persiguen.

Y aunque Yadhira Carrillo se ha encargado de aclarar una y otra vez que ella no destruyó ningún matrimonio, porque Juan Collado y Leticia Calderón ya no tenían nada cuando ella inició su romance con él, la actriz de Imperio de Mentiras se ha encargado de contar su versión que dejan muy mal parada a la famosa de 47 años.

Fue durante una entrevista con Lucho Borrego que Leticia Calderón le echó más leña al fuego al decir que, según ella, su ex le pagó algunos medios para que habalaran bien de ellos mientras el mundo se les echaba encima por la forma en que se dio a conocer como inciaron su relación.

Durante una visita al Reclusorio Norte, donde está su esposo Juan Collado acusado de lavado de dinero, Yadhira Carrillo respondió los cuestionamientos de la prensa sobre qué pensaba de las declaraciones de Letcia Calderón, declaraciones que calificó entre risas como absurdas, y aseguró que jamás su esposo se prestaría a una situación como está, dejando en claro, que Leticia Calderón miente.

“Nada, no veo la televisión”, expresó la esposa de Juan Collado. Y aunque no todo terminó ahí, pues otro reportero le preguntó “Tú, ¿sí crees que Juan Collado se haya prestado a esto que dice Lety?, a lo que la protagonista de Amarte es mi Pecado señaló: No tengo comentarios de este tipo; se me hacen tan absurdos”.

Y aunque por mucho tiempo las reconocidas actrices por protagonizar diversos melodramas de Televisa han sido blanco de diversos titulares por estar entre dimes y diretes, lo cierto es que ninguna de las dos se soporta, pese a que en medio de las cámaras ambas aseguran que se respetan, las últimas declaraciones de las famosas han dejado entrever que no podrían estar juntas ni cinco minutos.