Yadhira Carrillo ha encontrado terapia en sus perros tras estar su esposo en prisión

La actriz Yadhira Carrillo, quien desde hace tiempo vio ensombrecida su felicidad debido a que su esposo el abogado Juan Collado con quien está casada desde el 2012, ingresara a prisión por verse involucrado en ciertos manejos de los políticos mexicanos.

La razón de su encarcelamiento fue consecuencia del señalamiento por el delito de peculado agravado en contra del estado de Chihuahua por un monto de 13.7 millones de pesos, según lo dictaminó la Fiscalía General de dicha entidad (FGE), y de acuerdo a información de la revisa Proceso.

Ante el tormentoso hecho que envuelve la vida de la actriz originaria de Aguascalientes, ella misma ha dicho que ha sufrido de fuerte depresión; sin embargo, ha encontrado en los perros una efectiva terapia que la ha ayudado a salir adelante.

En entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, la también ex reina de belleza dijo que sus perros y su psicóloga le han ayudado a encontrar sus fortalezas:

"Sí me he deprimido pero muy poco; he tenido muy poco tiempo para deprimirme porque me pongo a ver el tema de mis perros y de buscarles casa".