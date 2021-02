Yadhira Carrillo culpa a medios de enemistad con Lety Calderón

Tras meses de estar en el ojo del huracán, debido a los dimes y diretes entre Yadhira Carrillo y Leticia Calderón, la protagonista de la telenovela La Otra reveló que está cansada de que los medios de comunicación siempre tergiversen sus declaraciones y terminen afectando a su colega.

Fue durante su visita al Reclusorio Norte que diversos medios de comunicación abordaron a la actriz, quien manifestó su inconformidad con la prensa, pues asegura que es la responsable de su enemistad con la ex de Juan Collado, Leticia Calderón, sin embargo, destacó que solo los medios aseguran que se llevan mal, pues en realidad ellas tienen una buena relación.

“Siempre nosotros hemos tenido una buena relación, lo que pasa es que ustedes contrapuntean, pero nosotros no hemos tenido nunca ningún problema en absoluto”, manifestó Yadhira Carrillo.

Pese a que Yadhira Carrillo dejó entrever que su relación con la protagonista de Esmeralda es buena, Leticia Calderón no puedo decir lo mismo, pues en una reciente entrevista se mostró incómoda ante los cuestionamientos de por qué la ex representante de Nuestra Belleza México había dicho que estuvo al borde de la muerte tras enfermarse de coronavirus.

Leticia Calderón respondió tajantemente a Yadhira Carrillo y aseguró que no tenía vocera. “Afortunadamente hasta ahora no tengo vocera, lo que me quieran preguntar yo les contesto. Cuando puedo les contesto (…) no estoy haciendo Zoom porque no tengo ganas de maquillarme. Sé que entienden ustedes, pero cuando quieran yo hablo y lo digo, lo comparto en redes sociales. Lo que quieran preguntarme pues aquí estoy”, dijo Calderón en su momento.

Y aunque en repetidas ocasiones Leticia Calderón ha pedido que se dejen de meter en su vida privada, Yadhira Carrillo parece no entender y sigue respondiendo los cuestionamientos de la prensa, declaraciones que la ponen en jaque. Recordemos que fue en el 2012 cuando la ex actriz de Televisa se casó con el abogado, Juan Collado, pero su relación comenzó en medio de un escándalo debido a que fue señalada como la tercera en discordia.

Se dice que en ese tiempo, Juan Collado aún estaba casado con Leticia Calderón cuando inició una relación con Yadhira por lo que la actriz ha tenido que cargar con señalamientos desde el 2012. Desde el 2008, Yadhira Carrillo se alejó del mundo de las telenovelas. Su última participación en la pantalla chica fue en la novela Palabra de Mujer en donde le dio vida a Fernanda Ortiz.