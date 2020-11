Yadhira Carrillo contradijo a Leticia Calderón: Ya no tenían nada

Desde que se dio a conocer que Yadhira Carrillo tenía una relación con el bogado, Juan Collado, aún esposo de Leticia Calderón, según versiones de la misma actriz de Imperio de Mentiras, se comenzó a señalar a la primera como la tercera en discordia. Desde entonces, Yadhira ha tenido que lidiar con todo tipo de comentarios hacia su persona.

Fue sin duda, la detención de Collado lo que revivió la polémica del triángulo amoroso, pero después de tantos dimes y diretes, Yadhira Carrillo dio carpetazo al tema de que fue la tercera en discordia. La actriz de Televisa aseguró que ella no le robó el marido a nadie, pues cuando ella comenzó a salir con Juan, él ya no tenía nada que ver con su colega Leticia Calderón.

Fue durante la visita al Reclusorio Norte cuando Carrillo fue interceptada por los medios de comunicación, quienes no dudaron en cuestionar a la protagonista de Amarte es mi Pecado, sobre que pensaba de las recientes declaraciones de su colega, Lety Calderón, quien dijo que ella se había relacionado con el abogado cuando aún tenían un compromiso.

“Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes. Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)”, dijo a diferentes medios de comunicación.

La protagonista de Amarte es mi pecado señaló que Lety y Juan ya no tenían nada que ver cuando ellos empezaron a salir : “Cuando Juan y yo estuvimos juntos, empezamos y nos conocimos, ya no tenía absolutamente nada que ver Leticia Calderón y Juan, él ya vivía solo en otra casa”, añadió la famosa.

Yadhira aprovechó las cámaras de diferentes medios de comunciación para una vez más pedirle a Lety que deje a sus hijos ir a ver a su padre. “Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan, para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá. Ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él lo más importante son sus hijos. Antes que otra cosa o que yo”, declaró la actriz de Televisa.

Carrillo reiteró que Juan Collado ha sido un gran padre por lo que sería increíble que sus hijos lo visitaran: “Ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety gracias a su trabajo. Sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Sí se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo”.

Pese a que Yadhira insiste que Juan siempre estuvo al pendiente de sus hijos por lo que cree que merece que lo vean, la protagonista de Esmeralda señaló durante una entrevista con Mara Castañeda que el abogado fue un padre ausente, además de indicar que aún le duele que su ex se haya ido sin decir adiós.

“Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: '¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre”, confesó la actriz.

