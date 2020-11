Yadhira Carrillo contradice a Leticia Calderón y le manda un beso

Desde el pasado 9 de julio del 2019, Yadhira Carrillo trae una tristeza en su corazón, pues su esposo, el reconocido abogado, Juan Collado permance preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.En repetidas ocasiones la actriz de Televisa ha reiterado su apoyo hacía su esposo, quien fue acusado de delitos de delincuencia organizada.

Este fin de semana la protagonista de Amarte es Mi Pecado acudió a visitar a Collado por lo que fue abordada por la prensa; la mexicana no dudó en responder a los cuestionamientos de la prensa; sorprendió al asegurar que lo que más extraña su esposo es no poder ver a sus hijos.

Carrillo aseguró que su marido extraña el poder convivir con sus hijos: “Para Juan, lo más triste de estar aquí es no poder ver a sus bebés chiquitos, a Luciano y Carlo, es lo que más le puede de estar aquí, eso sí lo conmueve hasta las lágrimas porque aquí sí no puede verlos, no los puede ver, es claro que es peligroso que puedan venir por el Covid", detalló.

Yadhira aseguró que respeta la decisión de Lety de no llevar a sus hijos al Reclusorio e incluso aseguró que la respeta y admira mucho. “Le mando un beso a Lety. La respeto mucho y la admiro y además tiene razón, ella no quiere que vengan sus hijos aquí”, expresó Carrillo.

Ante las declaraciones de Yadhira, de que Juan tiene una relación muy cercana con sus hijos, la protagonista de Esmeralda, anteriormente había revelado que sus hijos no convivían mucho con su padre. Fue durante una entrevista al programa Suelta la Sopa, que la actriz señaló que sus hijos no extrañaban a su padre pues lo veían una vez al mes y después esporádicamente.

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”.

