Yadhira Carrillo acata orden de Leticia Calderón y prefiere no meter la cuchara donde no la llaman

Luego de que en repetidas ocasiones, Leticia Calderón mostrara su molestia con Yadhira Carrillo por hablar de ella ante los medios de comunicación y fuera tajante al decir que no era su vocera, la protagonista de Barrera de Amor, prefirió acatar la orden de su colega y decidió callar tras ser abodarda por la prensa.

Fue durante una de las visitas a Juan Collado al Reclusorio Norte donde Yadhira Carrillo fue interceptada por los reporteros, quienes rápidamente la cuestionaron sobre el problema que está viviendo Leticia Calderón, ya que el gobierno no quiere renovar los pasaportes de sus hijos, Luciano y Carlo, hijos del abogado, a lo que la actriz se mostró renuente.

“No tengo comentario absolutamente ninguno, gracias, tengo que entrar ya”, expresó la estrella de novelas de Televisa al ser cuestionada sobre el problema que enfrenta la madre de los hijos menores de Juan Collado. Sin embargo, los cuestionamientos no pararon ahí, ya que los reporteros se mostraron insistentes con la orginaria de Aguascalientes, México.

“No tengo comentario del tema porque no son temas que yo deba comentar, les agradezco mucho”, expresó Yadhira Carrillo ante la insistencia de los medios de comunicación. Su postura cambió luego de que los reporteros le preguntarán qué pensaba sobre que Luciano estaba al cuidado de Leticia Calderón luego de que ella manifestara que no se la está pasando nada bien tras los estragos que le había dejado el Covid-19.

“¡Qué belleza!, ¡cómo no!, un amor, que se alivie muy pronto, le mando un abrazo, tiene un médico de cabecera precioso, un ángel de cabecera, que les vaya muy bien y que se recomponga rápido”, indicó la ex reina de belleza, sin abundar más sobre el tema debido a que prefirió reservar su opinión luego de que Leticia Calderón señala que ella no era su vocera.

Cabe señalar que a diferencia de Leticia Calderón que aún sigue trabajando en telenovelas, hace algunos años que Yadhira Carrillo hizo una pausa en la actuación, por lo que en repetidas ocasiones ha dejado en claro que actualmente su prioridad es darle todo el apoyo a su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en prisión acusado de lavado de dinero, descartando alguna posibilidad de regresar a la pantalla chica.

“Yo ahorita no estoy viendo nada de eso (la actuación), ahorita yo estoy con Juan. Hasta que Juan esté afuera entonces yo empezaré a ver mi vida y lo que quiera hacer de mi vida en cuestión de la actuación…”, señaló durante una entrevista a los medios de comunicación.