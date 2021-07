"Ya salió el peine": Cachan a Adamari López muy cariñosa con conductor

En medio de la polémica por su separación con Toni Costa ahora comenzó a circular que Adamari López posiblemente se dio una nueva oportunidad en el amor, pues cacharon a la puertorriqueña muy cariñosa con un conductor de televisión.

Y es que, desde el pasado 27 de mayo cuando Adamari López confirmó que se separaba de su pareja, el bailarín blasileño, Toni Costa, la pareja ha sido tema de conversación en las redes sociales, así como en diversos medios de comunicación. Tras casi dos meses de haber anunciado que su matrimonio había llegado a su fin, después de 10 años de estar juntos, ahora la protagonista de telenovelas volvió a acaparar titulares tras especularse que mantiene una relación sentimental con un conductor.

Los rumores de un posible romance entre Adamari López y Nacho Lozano, su compañero de Telemundo, se dieron luego de que en las redes sociales de Hoy Día, programa donde ambos son conductores, se compartiera una fotografía en la que los famosos se muestran muy cariñosos, por lo que muchos usuarios comenzaron ha especular que eran pareja, y que ya había salido el peine porque López había dejado a su esposo.

Y aunque muchos de los seguidores del programa expresaron que el aparecer abrazados no significa que tenga una relación, y si fuera así, lo importante era el amor, hubo otros que no perdieron la oportunidad de atacar a la famosa y compararla con Jennifer López, quien también se separó de su pareja Álex Rodríguez, para posteriormente refugiarse en los brazos del actor, Ben Affleck.

“En la vida lo que cuenta es ser feliz y no meterse en la vida de nadie que Dios te Bendiga, Adamaris”, “Me encantan los dos, y el hecho que se abracen no quiere decir que son pareja, porque la gente no aprende que la amistad entre un hombre y una mujer no puede ser”, “ Mis amigo nunca me abrazan así”, “Viva el amor ? si es cierto en hora buena y sino también que sean”, “La jlo segunda le dicen”, “Ya encontro sustituto”, son sólo algunos de los comentarios en la publicación.

Hasta el momento ni Adamari López ni Nacho Lozano han dado alguna opinión respecto al rumor que circula. Cabe señalar que desde que la puertorriqueña se separó de su ex, se ha mostrado más sexy en sus redes sociales y luce radiante y joven al quitarse varios kilos de encima.

Cabe señalar que la separación entre el bailarín y la conductora y actriz se dio en medio de rumores de una supuesta infidelidad de Toni, y no solo con mujeres sino que también se le adjudicó que había engañado a la famosa hasta con hombres.

