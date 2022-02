"Ya no soy el pende*ito de soñadoras'': Filtran audio de Arath de la Torre amenazando a reportero

El actor y conductor de Hoy , Arath de la Torre, comenzó el 2022 sumergido en un escándalo luego de que se diera a conocer que supuestamente acosaba a su compañera de la obra el Tenorio Cómico, Andrea Rodríguez, esposa de Julio Alegría, por lo que ahora el famoso no ve la luz al final del tunel luego de que se filtraran unos audios en los que el famoso amenaza a un reportero de espectáculos.

Fue durante la emisión pasada del programa de espectáculos Chisme No Like, en donde Elisa Beristain y Javier Ceriani, filtraron algunos audios en los que presuntamente el conductor de Televisa le reclama y amenaza al periodista de espectáculos Jorge Ugalde por haber hablado de él y perjudicar a su familia.

''Atentas contra una familia, o sea ya no soy el pend*jito de soñadoras ¿me oíste?, soy un hijo de la ch*ngada ahorita y quien se mete conmigo y quien perjudica por un lado mi familia mi reputación, no lo voy a permitir cabr*n'', se escucha decir presuntamente aArath de la Torre.

Asimismo, el famoso conductor de Hoy y reconocido actor por haber participado en telenovelas como Soñadoras. Amigas y rivales, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita, Caer en tentación y Mi marido tiene más familia, le advirtió al periodista de no meterse con él ni con su familia, pues hasta lo buscará personalmente.

“El que se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia, no lo voy a permitir; no es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto. Porque si no te voy a ir a buscar personalmente”, aseguró. Cabe mencionar que hasta el momento Arath de la Torre no ha hablado al respecto del tema.

Como era de esperarse, los audios han dividido opiniones en las redes sociaes. "Por algo su propio hermano ni siquiera se atreve a opinar de él. Algo hubo entre ellos. Es evidente que arath nunca a sido la imagen que da en pantalla", "Que te puedes esperar de Arath si ni a su hermano le habla", "Ese arath se quedó encasillado en la otra época donde el bulling era diversión, es de mente pobre ese señor", "Arath es un déspota y soberbio no se porque aún lo tienen en la tv. Necesitamos gente que aporte", son algunos de los comentarios en internet.

