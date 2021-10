¡Ya no más!: Gomita denuncia a su padre por agresión física y psicológica

Tras callar por años la violencia física y psicológica que vivió de parte de su padre, la influencer Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, dijo: ¡ya no más! y denunció a su padre, el señor Alfredo Ordaz y hoy, tiene orden de restricción para acercarse a ella.

Todo parece indicar que Gomita alzó la voz, luego de defender a su madre, quien también podría haber sido víctima de las agresiones por parte de Alfredo Ordaz. El hecho fue dado a conocer por la propia Gomita, quien a través de sus historias de Instagram ha externado su sentir con esta situación.

Gomita ha hecho una serie de publicaciones dedicadas a su padre para que sus fans conozcan la situación por la que ha pasado por muchos años, que es el maltrato y la violencia física y psicológica, por lo que no ha escatimado en expresar su dolor y tristeza.

Lee también: Marjorie de Sousa se lleva de calle a Livia Brito con diminuto bañador en la piscina

Pues tras dedicarle un tema de Gloria Trevi que habla precisamente del maltrato que sufren los hijos de parte de los padres cuando son menores de edad y es por ello que la también conductora dijo abiertamente que esa canción era dirigida a su padre, la hermana de Lapicito y Lapizín, apareció llorando en las últimas historias:

"Acabo de pasar lo más cu**ro que hay, que siempre me ha pasado, y llevo mucho tiempo guardando" dijo la influencer. Y continuó: "Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá... Traigo esto hinchado [el mentón] y la quijada me duele, traigo unos golpes en la cara", dijo de viva voz Gomita en un vídeo hecho desde el pasado 3 de septiembre de 2021.

Lee también: En vestido blanco sin sostén, Gomita presume su figura tras bajar 7 kilos

Así mismo, compartió una postal que indica que fue tanta la agresión que vivió de parte de su padre, que hasta las extensiones de la cabeza le arrancó y escribió un claro mensaje: "Desde ese día dije por mi bien que no volvería a callar, me arrancó extensiones...".

Un par de historias más utilizó Gomita para informar públicamente, lo que ha pasado en torno a su padre, las cuales se leen:

"Hoy amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé pero ya acabó ese maltrato, tanto psicológico como físico".

"Dios está conmigo y contigo, créeme que no me suelta... Por eso he sido fuerte y no deja de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasando lo mismo, adelante, ánimo; no eres la única, no estás sola, pero yo no me tumbo... DIOS ESTÁ CONTIGO".

¡Ya no más!: Gomita denuncia a su padre por agresión física y psicológica. Foto: Historias de Instagram Gomita

"Gracias a todos por sus mensajes, los valoro con el corazón y entiendan algo: la vida continúa, ¿ok?, no se dejen pisotear... Y hoy sigo celebrando que soy fuerte y que estoy viva, con seres que me rodean y llenan de fuerza y alegría mi vida".

Por otro lado, en su última publicación de Instagram, Gomita pidió libertad, pues se merece cada triunfo en su vida y sobre todo sentirse libre, en paz y fuera de las críticas; así lo dijo: "Y sí, si me ven feliz, déjenme en paz, porque de verdad me lo merezco".

Mientras que escribió: "Me lo merecía por que dormía con el enemigo y aún seguía sonriendo, por que nunca perdí la fe en que para mí volvería a salir el SOL".

Síguenos en