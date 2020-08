Ya está todo dicho: Érika Buenfil tras disculpas de Pepillo Origel  

Luego de que Érika Buenfil y Juan José Origel estuvieran en el ojo del huracán por que el periodista junto con Martha Figueroa hablaran de su hijo Nicolás, la polémica llegó a su fin, y para la regia ya no hay nada más por comentar. Una disculpa pública y unas flores entregadas por el conductor a la actriz ayer en el programa Hoy, dieron por terminado el escándalo.

"Estoy bien, no quiero hablar de eso nada. Ya está todo dicho", dijo la regia ayer vía telefónica después del programa.

La actriz, quien no acostumbra a involucrarse en chismes ni temas polémicos, reaccionó para defender a su hijo Nicolás, de 15 años, luego de que en el programa Con Permiso se refirieron al joven como "Zedillito" en lugar de llamarlo por su nombre, Nicolás Buenfil.

En entrevista con Fernanda Familiar y casi a punto de llorar, la regia manifestó su coraje e inconformidad porque se refirieron de forma despectiva a su hijo y dijo: "Lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar, que a mi hijo no me lo toque".

Después, Origel reaccionó en redes sociales asegurando que hasta amenazas de muerte había recibido por parte de los seguidores de la actriz. Ayer, en el programa matutino los dos estuvieron como invitados y frente a frente hablaron de lo sucedido. "Ya hablé con Érika, porque entre Érika y yo hay una buena amistad de muchos años", dijo Pepillo en la emisión. "Se molestó la güera con lo que dijimos en el programa, con toda la razón del mundo, porque se habló de su hijo. Yo en lo personal no hablé nada del niño".

Antes de salir del aire, los dos tuvieron oportunidad de hablar de lo sucedido y limar asperezas, pero frente a la cámara Érika reiteró su posición: "Con mi hijo no". "Me toca hablar. Resulta que sale la nota de lo que hayan dicho, que como digo a mí no me importa, estoy expuesta, tengo la piel gruesa a que digan de mí muchas cosas, el tema es ya cuando tocan a los hijos. Tengo un hijo de 15 años que lee, escucha, ve y tiene amigos", comentó la actriz al aire.

"Lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no. Sobre todo porque somos tan públicos y él se vuelve público al mismo tiempo, y tocar fibras delicadas de la vida personal, ya no nada más mía, sino que corresponde a la vida de él, de su historia de vida, ya lastima, ya hiere, y hay qué defenderlo y lo voy a defender siempre".

Después hizo mención que hoy en día cualquier comentario que se hace llega tan rápido a las redes sociales y esto afecta a cualquier joven. El periodista le entregó un arreglo de flores a la actriz, a quien le ofreció una disculpa pública para dar por concluida la polémica.

