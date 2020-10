Ximena Duque y el sueño que Carlos Ponce no pudo cumplir

Sin duda, Ximena Duque y Carlos Ponce fueron unas de las parejas más estables y queridas del medio del espectáculo.Los actores tuvieron una relación de más de cinco años, hasta que a finales del 2015 la actriz colombiana confesó que su romance con el antagonista principal de la telenovela Santa Diabla había llegado a su fin.

En ese momento, Ximena Duque y Carlos Ponce prefirieron mantener en privado la razón por la que decidieron romper con su compromiso, sin embargo, dos años después, la actriz colombiana rompió el silencio y reveló cuál fue la causa. Fue durante una entrevista a la revista People en Español que la protagonista de la telenovela Corazón valiente dijo que se separó del puertorriqueño porque el no estaba dispuesto a casarse.

Duque aseguró que para ella era muy importante cumplir ese sueño y sobre todo hacer la voluntad de Dios por lo que no le parecía bien haber salido de su casa sin casarse. “Como mujer y como mamá, como cristiana, nunca debí salir de mi casa sin haberme casado. En este punto de mi vida yo quiero hacer la voluntad de Dios y no está bien que vivas fuera del matrimonio con alguien. Él también es cristiano”, señaló en su momento.

Ximena y Carlos era una de las parejas del medio artístico que no dudaban en mostrar su amor a través de las redes sociales, sin embargo, para ella no era suficiente compartir su vida al lado de Ponce, pues añoraba tener un compromiso total como Dios lo manda.

“Dices cosas bonitas en las redes sociales y somos un ejemplo de pareja, ¿pero y el ejemplo a las niñas que me siguen, está bien eso de vivir con tu novio? Todas esas cosas me afectaban. La prensa siempre diciendo: ‘¿Cuándo se van a casar?' Yo entre broma y broma decía: ‘Si fuera por mí, me caso mañana pero yo no le voy a proponer matrimonio. Así no funciona'. Yo quiero que a mí me propongan matrimonio", recordó.

En su momento, la actriz declaró que una de su más grande ilusión era llegar al altar vestida de banco. “No me ha escogido como su esposa, quizás no es porque él no quiera porque para él yo era su esposa. Me lo decía muchas veces: ‘Somos un matrimonio'”, recuerda ella.

Duque recordó que al igual que muchas mujeres “queremos estar con alguien que se muera y se desviva por nosotras, como mujeres queremos eso”, concluyó. Por su parte, Carlos Ponce dio una versión diferente a las declaraciones de Ximena y aseguró que acabaron en muy buenos términos.

"Ximena y yo terminamos muy bien. Yo creo que los dos cedíamos mucho a nivel personalidad, porque ante todo pienso que nos parecemos mucho… se convierte en algo predecible, cuando la sorpresa es un factor muy importante en una relación. Y que los dos cedíamos... yo siento que había un sacrificio constante", reveló a Jorge Bernal en Suelta la Sopa.

Respecto a que no quería casarse, el actor desmintió la versión de la colombiana y dijo que si creía en el matrimonio.

"Yo sí creo en el matrimonio, y creo obviamente en que Dios bendice las relaciones. Lo de los hijos no era una conversación que habíamos tenido formalmente ni nada por el estilo. Seguimos con el negocio juntos, adoro a Cristan su hijo, yo sé que ella quiere mucho a los míos", puntualizó.

Actualmente Ximena esta felizmente casada con el empresario estadounidense Jay Adkins. Duque y Adkins se juraron amor eterno el pasado 4 de junio del 2017. La pareja decidió tomar esta importante decisión tras un año de noviazgo. La actriz colombiana espera su tercer hijo, dos de ellos del empresario, y el mayor de la relación que tuvo con el actor Christian Carabias.

Por su parte, Carlos Ponce se comprometió en matrimonio con la periodista y presentadora mexicana Karina Banda con quien lleva más de un año de relación.