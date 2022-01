Xavier López 'Chabelo' sufre fractura por caída; está en recuperación 

Este miércoles se reportó que tras una caída, el comediante más longevo de México, Xavier López 'Chabelo' tuvo una fractura en un brazo; sin embargo, el también actor de cine aseguró que ya recibió atención médica y está en recuperación.

Con la comicidad que lo caracteriza, Chabelo tomó con buen humor el suceso y utilizó su cuenta de Twitter para mofarse de su accidente, mismo que se lee:

"Tengo manita, no tengo manita efectivamente me fracture un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!".

Lee también: A sus 77 años, Talina Fernández grita a los cuatro vientos que tiene novio y le dicen: "rabo verde"

La famosa estrella de televisión de 86 años de edad, permanecerá enyesado durante algunas semanas, para luego retomar sus actividades cotidianas.

Los internautas le han escrito diversos mensajes de apoyo e incluso han bromeado con divertidas frases que Chabelo usaba en su programa legendario programa de televisión de corte familiar "En Familia con Chabelo".

Lee también: Britney Spears arremete contra su hermana por utilizar su nombre para vender su libro

"Recupérese pronto, estimado Eternal" y "Cuate, usted no muere, usted es inmortal", fueron algunas de los mensajes que se leen tras su publicación de Twitter del pasado martes 18 de enero por la tarde noche.

Otros más muestran su solidaridad hacia el comediante: "Don Xavier, El año pasado, en restaurante de comida del mar en Texas, fui testigo de su amabilidad, paciencia y calidad humana con todo el que se le acerca y pide foto. Preferí en lo personal no quitarle otro poco de tiempo. Le mando un cordial abrazo".

O "La preocupación es grande porque después de ti solo queda el fin del mundo. Y la extinción de la raza humana" y "Efectivamente el Sr. @chabelooficial es referente de nuestra historia, pero la mejor leyenda viviente que tenemos en México".

Con información de Clarisa Anell Soto / Agencia Reforma Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Xavier López Chabelo

Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracture un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!